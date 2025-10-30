Прокуратура помогла тюменцу сохранить право на проживание в одной квартире с матерью

Тобольский суд запретил женщине выселять сына из своей квартиры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Тобольска (Тюменская область) через суд выселила взрослого сына из своей квартиры, однако прокуратура опротестовала это решение и отстояла его право на проживание с матерью. Об этом сообщает telegram-канал областного управления ведомства.

«Женщина мотивировала свои требования длительным отсутствием ответчика по месту жительства, неуплатой им коммунальных платежей и утратой семейных отношений между ними. Представила также суду расписку сына о согласии с иском и нежелании участвовать в процессе. Суд удовлетворил требования истца», — сообщает прокуратура Тюменской области.

Тобольская межрайонная прокуратура с решением суда не согласилась. В ходе дальнейших разбирательств выяснилось, что ответчик не был осведомлен о процессе. Также было установлено, что он не мог использовать жилплощадь, поскольку мать не впускала его в дом, поэтому больше года он жил в техническом помещении здания многоэтажки.

По требованию прокуратуры решение суда первой инстанции отменили. Мужчине вернули право на проживание в одной квартире с матерью.