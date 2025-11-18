Два депутата поссорились из-за кадров на Уралвагонзаводе

Борис Рощупкин яро отреагировал на утверждение о сокращениях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Исполнительный директор завода УВЗ Владимир Рощупкин, где ранее заявили о сокращении рабочего дня, эмоционально прокомментировал вопрос коллеги. Коммунист Александр Ивачев в своем выступлении упомянул о сокращениях на заводе, на что Рощупкин отреагировал негативно. Это произошло на заседании заксо, передает корреспондент URA.RU.

«УВЗ никогда не вел сокращения. Это нападки, мы ведем прием сотрудников. Нам необходимо две тысячи человек. Это провокация», — сказал Рощупкин. Перед выступлением Ивачева он подошел к нему и оба говорили на повышенных тонах.

«В следующий раз, Александр Николаевич, проверяйте информацию, которую получаете. Позвоните элементарно генеральному директору предприятия, выясните, такая ситуация или нет. Наверное, такого бы не случилось», — осудила конфликт председатель заксобрания Бабушкина.

