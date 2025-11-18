Два депутата поссорились из-за кадров на Уралвагонзаводе
Борис Рощупкин яро отреагировал на утверждение о сокращениях
Исполнительный директор завода УВЗ Владимир Рощупкин, где ранее заявили о сокращении рабочего дня, эмоционально прокомментировал вопрос коллеги. Коммунист Александр Ивачев в своем выступлении упомянул о сокращениях на заводе, на что Рощупкин отреагировал негативно. Это произошло на заседании заксо, передает корреспондент URA.RU.
«УВЗ никогда не вел сокращения. Это нападки, мы ведем прием сотрудников. Нам необходимо две тысячи человек. Это провокация», — сказал Рощупкин. Перед выступлением Ивачева он подошел к нему и оба говорили на повышенных тонах.
«В следующий раз, Александр Николаевич, проверяйте информацию, которую получаете. Позвоните элементарно генеральному директору предприятия, выясните, такая ситуация или нет. Наверное, такого бы не случилось», — осудила конфликт председатель заксобрания Бабушкина.
Напряженная ситуация на УВЗ возникла на фоне заявлений о переводе части сотрудников на четырехдневную рабочую неделю и возможных сокращениях, о которых стало известно в октябре и ноябре соответственно. На предприятии изменения объясняют падением спроса на гражданскую продукцию, при этом руководство утверждает, что стремится сохранить персонал и предлагает переобучение и другие варианты работы на заводе.
