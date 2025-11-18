Лихач на Lexus на огромной скорости разбился всмятку на ЕКАД. Видео
Водитель скончался на месте ЧП
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) 18 ноября водитель Lexus на бешеной скорости устроил ДТП и скончался. Тело автомобилиста застряло в салоне иномарки, рассказал URA.RU читатель.
«Машина разбилась всмятку, а водитель скончался на месте. Вытаскивать его тело прибыли сотрудники МЧС», — сказал собеседник. Сейчас движение на участке затруднено.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию региона. Там пояснили, что инспекторы ДПС работают на месте происшествия, организована проверка.
