Лихач на Lexus на огромной скорости разбился всмятку на ЕКАД. Видео

Водитель Lexus всмятку разбился в аварии на ЕКАД
18 ноября 2025 в 13:21
Водитель скончался на месте ЧП

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) 18 ноября водитель Lexus на бешеной скорости устроил ДТП и скончался. Тело автомобилиста застряло в салоне иномарки, рассказал URA.RU читатель.

«Машина разбилась всмятку, а водитель скончался на месте. Вытаскивать его тело прибыли сотрудники МЧС», — сказал собеседник. Сейчас движение на участке затруднено.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию региона. Там пояснили, что инспекторы ДПС работают на месте происшествия, организована проверка.

