Водитель скончался на месте ЧП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) 18 ноября водитель Lexus на бешеной скорости устроил ДТП и скончался. Тело автомобилиста застряло в салоне иномарки, рассказал URA.RU читатель.

«Машина разбилась всмятку, а водитель скончался на месте. Вытаскивать его тело прибыли сотрудники МЧС», — сказал собеседник. Сейчас движение на участке затруднено.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию региона. Там пояснили, что инспекторы ДПС работают на месте происшествия, организована проверка.