Крупный роддом в Екатеринбурге потребовала закрыть Москва: что стало причиной
Роддом построили в 1964 году (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Екатеринбурге закрыли один из старейших родильных домов на улице Дагестанской по требованию федеральных властей. Учреждение не соответствует требованиям безопасности. Об этом рассказала в ходе заседания заксобрания замгубернатора-министр здравоохранения региона Татьяна Савинова, передает корреспондент URA.RU.
«В роддоме на Дагестанской на сегодня фундаментальное несоответствие планировки современным требованиям. Безусловно, это и организаторы минздрава Свердловской области понимали, и четко наши федеральные коллеги прописали это в рамках аудита. Этот родильный дом надо закрывать немедленно, если нас интересуют вопросы безопасности медицинской деятельности», — сказала Савинова.
Глава свердловского минздрава пояснила, что на данный момент в роддомах хватает мест на всех пациенток. Так, в Екатеринбурге вместе с Верхней Пышмой работа койки составляет около 180 дней при нормальной загруженности в 300 дней. Данный результат Савинова назвала профицитом коечного фонда.
Скандал вокруг роддома на Дагестанской произошел в конце октября. Десятки сотрудников переживали, что могут остаться без работы, однако в минздраве успокаивали переводом в другие учреждения.
Впервые прокомментировать ситуацию чиновники решили спустя три недели. По их словам, главная причина закрытия роддома — физический и моральный износ здания 1964 года постройки. Что послужило окончательной точкой в этом вопросе и какое будущее ждет учреждение — в отдельном материале URA.RU.
