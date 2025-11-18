Крупный роддом в Екатеринбурге потребовала закрыть Москва: что стало причиной

Роддом построили в 1964 году (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге закрыли один из старейших родильных домов на улице Дагестанской по требованию федеральных властей. Учреждение не соответствует требованиям безопасности. Об этом рассказала в ходе заседания заксобрания замгубернатора-министр здравоохранения региона Татьяна Савинова, передает корреспондент URA.RU.

«В роддоме на Дагестанской на сегодня фундаментальное несоответствие планировки современным требованиям. Безусловно, это и организаторы минздрава Свердловской области понимали, и четко наши федеральные коллеги прописали это в рамках аудита. Этот родильный дом надо закрывать немедленно, если нас интересуют вопросы безопасности медицинской деятельности», — сказала Савинова.

Глава свердловского минздрава пояснила, что на данный момент в роддомах хватает мест на всех пациенток. Так, в Екатеринбурге вместе с Верхней Пышмой работа койки составляет около 180 дней при нормальной загруженности в 300 дней. Данный результат Савинова назвала профицитом коечного фонда.

Продолжение после рекламы

Скандал вокруг роддома на Дагестанской произошел в конце октября. Десятки сотрудников переживали, что могут остаться без работы, однако в минздраве успокаивали переводом в другие учреждения.