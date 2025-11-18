Логотип РИА URA.RU
Пермячка научила своего сына воровать и оказалась на скамье подсудимых

18 ноября 2025 в 11:40
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Перми оказалась на скамье подсудимых после того, как вовлекла своего 10-летнего сына в преступную деятельность. Она поручила ребенку покупать продукты с краденной банковской карты. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

«Ребенок пермячки нашел банковскую карту. Женщина решила поживиться за чужой счет и оплатила ряд своих покупок этой картой. Также она дала карту своему 10-летнему сыну и поручила ему купить продукты. Таким образом женщина вовлекла ребенка в совершение преступления», — уточнили в ведомстве.

В отношении пермячки было возбуждено уголовное дело. Решением суда она признана виновной и должна будет выплатить штраф. Уточняется, что преступница возместила весь причиненный вред еще на стадии следствия.

