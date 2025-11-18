Логотип РИА URA.RU
Умер один из ведущих фотографов Пермского края Владимир Бикмаев

Скончался известный пермский фотограф Владимир Бикмаев
18 ноября 2025 в 12:42
Он являлся членом Союза журналистов России и Союза фотохудожников России

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На 78-м году жизни 18 ноября 2025 года ушел из жизни Владимир Бикмаев — фотограф, внесший значительный вклад в культурную жизнь Прикамья. Он был известен своими работами, связанными с литературной сферой региона, и являлся не только летописцем, но и близким другом пермских писателей. Созданные им портреты литературных деятелей стали классикой.

«Владимир Бикмаев родился 29 июня 1948 года в деревне Захарово Сивинского района. В течение более чем 16 лет он занимал должность директора школы в селе Большой Буб. С 1975 года начал сотрудничество с областной газетой „Звезда“, где в дальнейшем долгое время работал фотокорреспондентом», — сообщает Пермское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз писателей России» в соцсети «ВКонтакте». 

Работы Бикмаева публиковались в таких авторитетных изданиях, как «Комсомольская правда», «Российская газета», журналах «Юность» и «Огонек». Он являлся членом Союза журналистов России и Союза фотохудожников России. За свои достижения он  был награжден премией имени Гайдара, Орденом Достоевского III степени и рядом других наград.

