Умер один из ведущих фотографов Пермского края Владимир Бикмаев

На 78-м году жизни 18 ноября 2025 года ушел из жизни Владимир Бикмаев — фотограф, внесший значительный вклад в культурную жизнь Прикамья. Он был известен своими работами, связанными с литературной сферой региона, и являлся не только летописцем, но и близким другом пермских писателей. Созданные им портреты литературных деятелей стали классикой.

«Владимир Бикмаев родился 29 июня 1948 года в деревне Захарово Сивинского района. В течение более чем 16 лет он занимал должность директора школы в селе Большой Буб. С 1975 года начал сотрудничество с областной газетой „Звезда“, где в дальнейшем долгое время работал фотокорреспондентом», — сообщает Пермское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз писателей России» в соцсети «ВКонтакте».