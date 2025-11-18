Приюты находятся в разных районах города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми находятся один муниципальный и четыре частных приюта для собак. Все они не только занимаются поиском нового дома для животных, но и помогают собакам, попавшим в беду. Где расположены приюты, какую помощь принимают от населения — в материале URA.RU.

Муниципальный приют

В Индустриальном районе на улице Верхне-Муллинская находится муниципальный приют для собак. Ранее корреспондент URA.RU рассказала о том, как взяла себе четвероногого друга в этом приюте. Здесь можно не только выбрать для себя собаку, но и помочь приюту. Например, погулять с животными.

«Доброе сердце»

Приют «Доброе сердце» в Култаево часто становится участником различных выставок в Перми. На мероприятиях можно познакомиться с собаками и забрать животных домой. Приют с радостью примет подарки для своих подопечных и не откажется от помощи волонтеров.

Закамский приют

Еще один частный приют находится в микрорайоне Закамск. В его социальных сетях сказано, что собак сюда не принимают. Здесь лечат животных, которым это необходимо, а также занимаются их пристройством. Приюту можно помочь финансово или принести крупы, мясные продукты, сухой корм, медикаменты.

«Умка»

Приют «Умка» тоже расположен в Закамске. Его сотрудники и волонтеры помогли найти дом более 200 собакам. Приют является частным, его содержит хозяин. Здесь также приветствуют финансовую помощь или подарки: крупу, мясо, сухой корм.

Приют Гульнары Валиуллиной

Приют для собак и кошек в микрорайоне Заостровка создала пермячка Гульнара Валиуллина. Своих подопечных она часто показывает на выставках-пристройствах. Также можно договориться с ней о личном визите в приют и выбрать себе четвероного друга.