В Пермском крае продается ферма со стадом дойных коров

За агрохозяйство просят более 80 млн рублей Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Осинском районе Пермского края продается животноводческий комплекс, рассчитанный на тысячу голов крупного рогатого скота. Сейчас поголовье хозяйства насчитывает сотни черно-пестрых дойных коров.

«Продается действующее предприятие, молочное животноводство в Осинском районе Прикамья. Три совмещенных корпуса для содержания крупного рогатого скота. Вокруг комплекса в частной собственности две тысячи гектаров земли. Есть 550 коров черно-пестрых голштинской породы», — указано на сайте бесплатных объявлений.

Уточняется, что в распоряжение нового собственника перейдут сам комплекс, все поголовье крупного рогатого скота, техника, овощехранилище, гаражи и земля. За все это продавец просит более 80 млн рублей, при этом предприятие нуждается в модернизации на сумму около 15 млн рублей.

