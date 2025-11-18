Логотип РИА URA.RU
В Пермском крае продается ферма со стадом дойных коров

18 ноября 2025 в 12:30
За агрохозяйство просят более 80 млн рублей

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Осинском районе Пермского края продается животноводческий комплекс, рассчитанный на тысячу голов крупного рогатого скота. Сейчас поголовье хозяйства насчитывает сотни черно-пестрых дойных коров.

«Продается действующее предприятие, молочное животноводство в Осинском районе Прикамья. Три совмещенных корпуса для содержания крупного рогатого скота. Вокруг комплекса в частной собственности две тысячи гектаров земли. Есть 550 коров черно-пестрых голштинской породы», — указано на сайте бесплатных объявлений.

Уточняется, что в распоряжение нового собственника перейдут сам комплекс, все поголовье крупного рогатого скота, техника, овощехранилище, гаражи и земля. За все это продавец просит более 80 млн рублей, при этом предприятие нуждается в модернизации на сумму около 15 млн рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в пермской деревне Молебка, которая известна всем как аномальная зона, продается агропромышленный комплекс. Сельхозпредприятие насчитывает 136 голов крупного рогатого скота. Цена актива составляет 16,5 млн рублей.

