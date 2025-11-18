Пермский стратегический завод заключил многомиллионную сделку с тайным покупателем

Размер сделки составляет более 800 млн рублей Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Пермском крае ОАО «Соликамский магниевый завод» (ОАО «СМЗ») заключило сделку на поставку крупной партии продукции. Речь о крупной партии карбонатов редкоземельных металлов на сумму более 800 млн рублей. Покупатель товара официально не раскрывается.

«Продавец обязуется поставить, а покупатель обязуется принять и оплатить карбонаты редкоземельных металлов влажные. Стороны и выгодоприобретатели — продавец в лице ОАО „Соликамский магниевый завод“, информация о покупателе не раскрывается в соответствии с федеральным законом. Размер существенной сделки составляет 819,7 млн рублей», — сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Магниевый завод в Соликамске является стратегическим российским предприятием, выпускающим редкоземельные металлы. В 2022 году Генпрокуратура РФ добилась в суде передачи большей части акций ОАО «СМЗ» под контроль государства. Новым владельцем завода стала госкорпорация «Росатом».

