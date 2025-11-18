Логотип РИА URA.RU
В Пермском крае подорожает стоимость проезда в электричках

Минфин: в Пермском крае на два рубля подорожает стоимость проезда в электричках
18 ноября 2025 в 10:25
Стоимость вырастет с 40 до 42 рублей

Стоимость вырастет с 40 до 42 рублей

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермском крае ожидается повышение стоимости проезда в электричках. Согласно данным Министерства тарифов Прикамья, с 1 января 2026 года стоимость проезда в электричках между остановками «Курья», «Новые Ляды» и «Липовая гора» увеличится с 40 до 42 рублей.

«Помимо этого, произойдет индексация цен на поездки в другие районы края. Например, цена проезда от Перми II до Кунгура вырастет с 270 до 283 рублей», — сообщает 59.RU.

Также стоит учесть, что с 15 апреля 2026 года планируется повышение цен на проезд в общественном транспорте Перми. Стоимость билета на автобус или трамвай составит 43 рубля, кроме того, будут скорректированы цены на проездные билеты.

Ранее URA.RU сообщало о планах властей Пермского края ввести бесплатный проезд для детей. Речь идет о тех, кто достиг семилетнего возраста, но еще не поступил в школу.

