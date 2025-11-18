Логотип РИА URA.RU
«Двое погибших и пострадавшие»: стали известны подробности страшного ДТП на трассе в Пермском крае

Два человека погибли в ДТП с большегрузом и микроавтобусами на трассе в Прикамье
18 ноября 2025 в 13:06
Всех пострадавших увезли в пермские больницы

Двое пострадавших тяжелой и средней степени тяжести госпитализированы в Пермь

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По предварительным данным, 18 ноября примерно в 10:00 на трассе Полазна — Чусовой в сторону Перми произошло ДТП с участием большегруза «КамАЗ» и двух автомобилей Ford Transit. За рулем большегруза находился водитель 1994 года рождения.

«На 35-м километре дороги он не учел погодные и дорожные условия, не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. В результате грузовик занесло, он выехал на встречную полосу и столкнулся с одним из автомобилей Ford Transit. После удара этот автомобиль отбросило на другой Ford Transit», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. 

В результате аварии погибли водитель и пассажирка одного из автомобилей Ford Transit. Кроме того, еще одна из пассажирок получила травмы. Водитель «КамАЗа» также получил травмы и был госпитализирован. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств случившегося.

Обновлено: 

В Министерстве здравоохранения Пермского края подтвердили, что в результате столкновения микроавтобусов с грузовым автомобилем, два человека погибли. Трое получили травмы различной степени тяжести, из них один человек от госпитализации отказался. Двое пострадавших тяжелой и средней степени тяжести госпитализированы в Пермь. 

