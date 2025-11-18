«Двое погибших и пострадавшие»: стали известны подробности страшного ДТП на трассе в Пермском крае

Двое пострадавших тяжелой и средней степени тяжести госпитализированы в Пермь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По предварительным данным, 18 ноября примерно в 10:00 на трассе Полазна — Чусовой в сторону Перми произошло ДТП с участием большегруза «КамАЗ» и двух автомобилей Ford Transit. За рулем большегруза находился водитель 1994 года рождения.

«На 35-м километре дороги он не учел погодные и дорожные условия, не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. В результате грузовик занесло, он выехал на встречную полосу и столкнулся с одним из автомобилей Ford Transit. После удара этот автомобиль отбросило на другой Ford Transit», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

В результате аварии погибли водитель и пассажирка одного из автомобилей Ford Transit. Кроме того, еще одна из пассажирок получила травмы. Водитель «КамАЗа» также получил травмы и был госпитализирован. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств случившегося.

Продолжение после рекламы

Обновлено: