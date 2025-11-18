В Перми продажи новостроек бьют рекорды

В 2025 году количество сделок по продаже новостроек достигло максимума Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В октябре 2025 года в Перми на первичном рынке недвижимости было продано 942 квартиры. С начала года это самое большое количество сделок. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса для девелоперов «Объектив.рф».

«В октябре 2025 года в Перми было заключено 924 сделки с недвижимостью в новостройках, что на 36% больше, чем в сентябре. С июня 2025 года рынок первичной недвижимости Перми показывает тренд на устойчивое восстановление спроса. Текущий показатель продаж является максимальным для 2025 года», — отметили эксперты.