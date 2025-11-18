В Перми продажи новостроек бьют рекорды
В 2025 году количество сделок по продаже новостроек достигло максимума
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В октябре 2025 года в Перми на первичном рынке недвижимости было продано 942 квартиры. С начала года это самое большое количество сделок. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса для девелоперов «Объектив.рф».
«В октябре 2025 года в Перми было заключено 924 сделки с недвижимостью в новостройках, что на 36% больше, чем в сентябре. С июня 2025 года рынок первичной недвижимости Перми показывает тренд на устойчивое восстановление спроса. Текущий показатель продаж является максимальным для 2025 года», — отметили эксперты.
Аналитики добавили, что несмотря на рост числа сделок, пикового показателя 2024 года еще не удалось достигнуть. Больше всего продаж было в июне 2024 года. Тогда девелоперы продали 1,2 тысячи квартир. По словам директора аналитического центра «КД-Консалтинг», эксперта сервиса «Объектив.РФ» в Перми Алексея Скоробогача, рынок новостроек адаптировался к отсутствию массовой льготной ипотеки, а причиной повышения продаж стал накопленный отложенный спрос. «При условии сохранения действующих программ льготного ипотечного кредитования прогнозируем, что в 2026 году объемы сделок на первичном рынке останутся на уровне 2025 года, но ниже пиковых значений 2023–2024 годов», — добавил Скоробогач.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!