Власти Перми закупят сотни квартир для детей-сирот за 2 млрд рублей
В 2025 году детям-сиротам предоставили 156 квартир
Фото: Александр Елизаров © URA.RU
В Перми планируют приобрести более 444 квартир для детей-сирот с 2026 по 2028 годы. Об этом на заседании пермской гордумы сообщил замглавы города Артем Балахнин. Общая сумма, выделенная на эти цели, превысит 2 миллиарда рублей.
«В период с 2026 по 2028 год запланировано приобрести 444 квартиры на сумму более 2 млрд рублей. Из них в 2025 году уже состоялись аукционы на приобретение 55 квартир за счет средств 2026 года», — заявил Балахнин.
В 2025 году планировалось потратить 610 миллионов рублей на покупку 155 квартир. На данный момент уже предоставлены 156 квартир, а также одна квартира из свободного жилого фонда. Однако остаются неисполненными 73 судебных решения. Жилищные сертификаты в этом году получили 122 человека, из них 79 уже приобрели жилье.
Чиновник добавил, что отмечается тенденция к снижению количества детей-сирот в городе. Если в 2023 году их было 1812, в 2024 — 1758, то к 1 ноября 2025 года число снизилось до 1675 человек. При этом у 1212 из них уже наступило право на обеспечение жильем.
