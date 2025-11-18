Власти Перми закупят сотни квартир для детей-сирот за 2 млрд рублей

В 2025 году детям-сиротам предоставили 156 квартир Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Перми планируют приобрести более 444 квартир для детей-сирот с 2026 по 2028 годы. Об этом на заседании пермской гордумы сообщил замглавы города Артем Балахнин. Общая сумма, выделенная на эти цели, превысит 2 миллиарда рублей.

«В период с 2026 по 2028 год запланировано приобрести 444 квартиры на сумму более 2 млрд рублей. Из них в 2025 году уже состоялись аукционы на приобретение 55 квартир за счет средств 2026 года», — заявил Балахнин.

В 2025 году планировалось потратить 610 миллионов рублей на покупку 155 квартир. На данный момент уже предоставлены 156 квартир, а также одна квартира из свободного жилого фонда. Однако остаются неисполненными 73 судебных решения. Жилищные сертификаты в этом году получили 122 человека, из них 79 уже приобрели жилье.

