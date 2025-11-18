На трассе в Пермском крае произошло жесткое ДТП с большегрузами
На трассе в Пермском крае произошло крупное ДТП с грузовиком и Газелью
18 ноября 2025 в 12:19
Очевидцы сообщают о том, что в аварии есть погибшие
Фото: Илья Московец © URA.RU
На трассе Полазна — Чусовой (Пермский край) утром 18 ноября произошло серьезное ДТП. На кадрах, которые распространяют паблики видно, как грузовик оказался в кювете, а у автомобиля «Газель» повреждена передняя часть и деформирован кузов.
«На трассе Пермь — Чусовой, в районе населенного пункта Шалашная произошло ДТП. Есть погибшие. Будьте осторожны, очень скользко!», — пишет паблик «ЧП ДТП Пермь».
URA.RU направило запросы в Министерство здравоохранения Пермского края и в ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответы ожидаются.
