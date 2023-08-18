В ХМАО подрядчики мэрии взломали квартиру жительницы

18 августа 2023 в 18:55 Размер текста - 17 +

В мэрии города утверждают, что не имеют отношения к инциденту Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Урае (ХМАО) рабочие, которые разбирают расселенные дома, взломали замок, сняли окна и начали демонтировать полы в квартире, принадлежащей местной жительнице Валентине. Об этом женщина сообщила корреспонденту агентства URA.RU. Квартира в аварийном доме №24 до сих пор принадлежит семье Валентины, так как женщина не смогла договориться с администрацией Урая об оптимальных условиях ее передачи в собственность города. Но, не смотря на это, здание уже начали разбирать. «Я увидела, что по нашей квартире ходят рабочие, вытаскивают окна. Я тут же позвонила в полицию, они приехали и забрали рабочих в участок. У нас в квартире выбили дверь, сняли окна, срезали батареи и счетчики, начали демонтировать пол, всю мебель разломали. В квартиру страшно заходить!», — рассказала Валентина. Предполагается, что работы по разбору аварийного дома инициировала администрация города, однако, в пресс-службе мэрии отрицают этот факт. «Работы по демонтажу либо ремонту дома работниками администрации не проводились. Правоохранительные органы проинформированы о случившемся», — сообщили в администрации. В официальном комментарии пресс-службы мэрии указано, что многоквартирный дом 1А-24 находится в расселении с 12.01.2023. Две квартиры находятся в частной собственности, так как соглашение о расселении с собственниками жилплощади на сегодняшний день не достигнуто. Женщина написала заявление в полицию по факту незаконного проникновения в квартиру и порчу имущества. УМВД Урая уже проводит проверку по данному делу. Ранее URA.RU писали о том что мэрию Урая (ХМАО) уже подозревали в незаконном сносе деревянных расселенных домов. Дома 20, 21, 22, 23 в квартале А были разобраны без проведения аукциона, что является нарушением законодательства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Урае (ХМАО) рабочие, которые разбирают расселенные дома, взломали замок, сняли окна и начали демонтировать полы в квартире, принадлежащей местной жительнице Валентине. Об этом женщина сообщила корреспонденту агентства URA.RU. Квартира в аварийном доме №24 до сих пор принадлежит семье Валентины, так как женщина не смогла договориться с администрацией Урая об оптимальных условиях ее передачи в собственность города. Но, не смотря на это, здание уже начали разбирать. «Я увидела, что по нашей квартире ходят рабочие, вытаскивают окна. Я тут же позвонила в полицию, они приехали и забрали рабочих в участок. У нас в квартире выбили дверь, сняли окна, срезали батареи и счетчики, начали демонтировать пол, всю мебель разломали. В квартиру страшно заходить!», — рассказала Валентина. Предполагается, что работы по разбору аварийного дома инициировала администрация города, однако, в пресс-службе мэрии отрицают этот факт. «Работы по демонтажу либо ремонту дома работниками администрации не проводились. Правоохранительные органы проинформированы о случившемся», — сообщили в администрации. В официальном комментарии пресс-службы мэрии указано, что многоквартирный дом 1А-24 находится в расселении с 12.01.2023. Две квартиры находятся в частной собственности, так как соглашение о расселении с собственниками жилплощади на сегодняшний день не достигнуто. Женщина написала заявление в полицию по факту незаконного проникновения в квартиру и порчу имущества. УМВД Урая уже проводит проверку по данному делу. Ранее URA.RU писали о том что мэрию Урая (ХМАО) уже подозревали в незаконном сносе деревянных расселенных домов. Дома 20, 21, 22, 23 в квартале А были разобраны без проведения аукциона, что является нарушением законодательства.