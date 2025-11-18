Десятки тысяч тюменцев выйдут на пенсию в 2026 году

Получать страховую пенсию в 2026 году будут более 20 тысяч тюменцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В 2026 году более 20 тысяч жителей Тюменской области смогут официально выйти на пенсию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Отделения СФР по региону.

«В будущем году более 20 тысяч жителей Тюменской области получат право оформить страховую пенсию. На текущий момент оценка документов уже проведена у более чем 11,5 тысячи жителей региона», — отмечено в сообщении.

Отделение СФР проводит с этими гражданами заблаговременную работу. В 2026 году право на страховую пенсию по старости получат мужчины старше 64 лет и женщины старше 59 лет при наличии страхового стажа не менее 15 лет и величины индивидуального пенсионного коэффициента не менее 30.

