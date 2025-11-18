Десятки тысяч тюменцев выйдут на пенсию в 2026 году
Получать страховую пенсию в 2026 году будут более 20 тысяч тюменцев
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В 2026 году более 20 тысяч жителей Тюменской области смогут официально выйти на пенсию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Отделения СФР по региону.
«В будущем году более 20 тысяч жителей Тюменской области получат право оформить страховую пенсию. На текущий момент оценка документов уже проведена у более чем 11,5 тысячи жителей региона», — отмечено в сообщении.
Отделение СФР проводит с этими гражданами заблаговременную работу. В 2026 году право на страховую пенсию по старости получат мужчины старше 64 лет и женщины старше 59 лет при наличии страхового стажа не менее 15 лет и величины индивидуального пенсионного коэффициента не менее 30.
Ранее 340 водителей городского транспорта в Тюменской области воспользовались возможностью досрочного выхода на пенсию. Этим могут воспользоваться мужчины с 55 лет, женщины — с 50 лет при определенном стаже работы.
