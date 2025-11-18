Салоны уходят в прошлое: мастера бьюти-индустрии Тюмени выбирают свободное плавание

Местным мастерам маникюра выгоднее работать в качестве самозанятых Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Тюменский бьюти-бизнес повально переходит в зону частного оказания услуг отдельными мастерами. Крупные студии красоты в скором времени могут уйти в прошлое, поделилась с URA.RU на правах анонимности владелица одного из тюменских заведений индустрии.

«Мастера, особенно набравшие опыта и определенную клиентскую базу, попросту выходят из бизнеса. Разрывают договоры, кто работал на трудоустройстве — увольняются. Сейчас слишком просто открыть самозанятость и предоставлять услуги на дому, и люди тоже стали больше интересоваться вызовом мастеров на дом. А мастер получается сам себе хозяин, может чуть снизить цену и демпинговать на этом», — сообщила агентству бизнес-леди.

Тренд подтверждается постоянным ростом продаваемых салонов красоты. На площадке брокера «Бизнес Маркет» на 18 ноября выставлены на продажу больше 80 таких заведений. Эксперты видят причину не только в миграции мастеров в сторону самозанятости.

«Бьюти-индустрия — одна из самых емких с точки зрения расходников, оборудования и иных платежей. Необходимо следить за состоянием помещения и регулярно обновлять. Растут затраты на закупку краски для волос, разнообразных растворов и одноразовых расходников. Особенно импортных, в связи с логистическими трудностями поставщики повышают цены, несмотря на крепкий в последние полгода рубль», — рассказала URA.RU управляющий партнёр аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

По ее мнению, на решение избавиться от бизнеса влияет и низкая платежеспособность клиентов. «Прирост в объеме рынка достигается сейчас только за счет роста цен, а не органического прироста клиентов», — пояснила Косарева.