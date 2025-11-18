Максим Афанасьев претендует на звание мэра года

Мэр Тюмени может получить звание лучшего в стране Фото: Ася Бронникова © URA.RU

Глава администрации Тюмени Максим Афанасьев вошел в шорт-лист политической премии «Гамбургский счет» в номинации «Мэр года». Информация представлена в telegram-канале Российской ассоциации специалистов по связям с общественностью (РАСО).

«Шорт-лист номинантов на политическую премию Российской ассоциации по связям с общественностью „Гамбургский счет“ за 2025 год. В номинации „Мэр года“ представлены девять претендентов, в их числе — мэр Тюмени Максим Афанасьев», — следует из данных telegram-канала.

О том, как происходил отбор номинантов, URA.RU рассказал председатель жюри, президент РАСО Евгений Минченко. По его словам, чтобы попасть в шорт-лист политики должны были продемонстрировать конкурентность, результативность, технологичность и креативность.

«Мы обращали внимание на заметные результаты в развитии муниципального образования, опираясь, в том числе, на мнение экспертов Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Также мы смотрели на динамику социально-экономического развития. Большое внимание уделяли тому, насколько качественно ведется коммуникация с жителями, с какой долей креатива», — пояснил Минченко в разговоре с агентством.

Голосование жюри состоится 19 ноября. Итоги огласят 21-го числа.