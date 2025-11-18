В Тюмени не осталось дешевых коттеджей для празднования Нового года

Тюменцы начали заранее бронировать дома на новогодние праздники Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменцы забронировали все бюджетные коттеджи для празднования Нового года. Информация об этом указана на официальных сайтах комплексов. Речь идет о днях с 31 декабря по 2 января.

«База отдыха „Море леса“. На аренду двух больших домов ближайшая свободная дата — 7 января», — указано на сайте бронирования.

В комплексе «Шелест» свободные дома для брони открыты только с 5 января. При этом в эту дату для гостей будет доступен только один коттедж из пяти. Остальные можно арендовать уже с 8 января.

Продолжение после рекламы

В эко-парке «Боровое» аренда коттеджей на новогодние праздники возможна только от двух суток. На даты с 31 декабря по 2 января остались свободные всего три коттеджа. Их цена составляет 97 тысяч рублей, 107 тысяч рублей, 127 тысяч за два дня. Более бюджетные варианты также уже раскуплены. При этом бронь на новогодние праздники была открыта с конца августа.

Комплекс «Сны леса» также обозначил правило — минимальная аренда в праздничные дни от двух суток. На дни с 31 декабря по 2 января для аренды остался последний коттедж за 120 тысяч рублей.

В эко-парке «Тайга» свободных домов на эти даты не осталось вообще. Ближайшая дата аренды — со 2 по 3 января.