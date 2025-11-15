Выяснилось, какие модели машин чаще всего покупают челябинцы

Челябинцы стали чаще выбирать российский автопром Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Стало известно, какие легковые автомобили в третьем квартале 2025 года приобретали жители Челябинской области. Среди новых машин лидировали LADA Granta, Solaris HC и Niva Legend. Среди транспорта с пробегом чаще всего выбирали LADA Priora, Granta и Kia Rio. Об этом говорится в исследовании «Авито Авто».

«Третий квартал стал для региона временем активных покупок. Среди новых авто в регионе лидируют LADA Granta, LADA Vesta, Solaris HC, LADA Niva Legend и Solaris KRX. Также высокую динамику показал УАЗ Patriot и Chery Tiggo 9», — уточняется в исследовании.

Среди машин с пробегом наибольший рост спроса отмечен у Volkswagen Polo, Kia Rio, LADA Largus, Kia Ceed и Kia Sportage. Согласно данным сервиса, челябинцы делают выбор в пользу моделей, сочетающих доступность, надежность и комфорт.

