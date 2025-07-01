Житель ХМАО украл сотни труб у нефтяников, но попался полиции после поломки авто

В Лянторе мужчина украл 196 труб с месторождения на кустовой площадке в 130 километрах от поселка Горный. Он арендовал спецтехнику и представился водителю владельцем груза, но попался полиции после поломки автомобиля, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО в своем telegram-канале.
«В феврале этого года мужчина, проезжая в 130 километрах от поселка Горный, обнаружил трубы на кустовой площадке. Решив обогатиться, он арендовал спецтехнику, представившись водителю владельцем груза, и вывез часть труб», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Однако по дороге автомобиль сломался и подозреваемому пришлось искать другую машину. На въезде в Лянтор его остановили сотрудники ГАИ, и во время проверки он признался в краже. Ущерб от его действий оценивается в четыре миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «кража в особо крупном размере». Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!