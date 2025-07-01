01 июля 2025

Житель ХМАО украл сотни труб у нефтяников, но попался полиции после поломки авто

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Лянтора украл почти 200 труб с нефтяного месторождения и попался полиции
Житель Лянтора украл почти 200 труб с нефтяного месторождения и попался полиции Фото:

В Лянторе мужчина украл 196 труб с месторождения на кустовой площадке в 130 километрах от поселка Горный. Он арендовал спецтехнику и представился водителю владельцем груза, но попался полиции после поломки автомобиля, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО в своем telegram-канале.

«В феврале этого года мужчина, проезжая в 130 километрах от поселка Горный, обнаружил трубы на кустовой площадке. Решив обогатиться, он арендовал спецтехнику, представившись водителю владельцем груза, и вывез часть труб», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Однако по дороге автомобиль сломался и подозреваемому пришлось искать другую машину. На въезде в Лянтор его остановили сотрудники ГАИ, и во время проверки он признался в краже. Ущерб от его действий оценивается в четыре миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «кража в особо крупном размере». Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

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В Лянторе мужчина украл 196 труб с месторождения на кустовой площадке в 130 километрах от поселка Горный. Он арендовал спецтехнику и представился водителю владельцем груза, но попался полиции после поломки автомобиля, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО в своем telegram-канале. «В феврале этого года мужчина, проезжая в 130 километрах от поселка Горный, обнаружил трубы на кустовой площадке. Решив обогатиться, он арендовал спецтехнику, представившись водителю владельцем груза, и вывез часть труб», — сообщается в telegram-канале ведомства. Однако по дороге автомобиль сломался и подозреваемому пришлось искать другую машину. На въезде в Лянтор его остановили сотрудники ГАИ, и во время проверки он признался в краже. Ущерб от его действий оценивается в четыре миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «кража в особо крупном размере». Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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