«Может лишиться зрения»: в Перми ищут очевидцев жестокого избиения мужчины

Пострадавший находится в больнице (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Перми ищут очевидцев жестокого нападения на Романа Ц. Двое неизвестных сильно избили пермяка. Сейчас он находится в больнице. Алена, жена пострадавшего просит откликнуться всех, кто 12 ноября в районе шести вечера был рядом с домом по ул. Плеханова, 51. Она рассказала URA.RU как все произошло, что говорят в полиции и в каком состоянии Роман.

«Нападение произошло 12 ноября. Муж менял колесо у машины и на него напали. На данный момент нашелся лишь один свидетель. Он увидел уже избитого Рому, когда проезжал мимо. К тому моменту, как он припарковался, на место уже приехала скорая. У мужа обширные переломы костей лица, гематома на мозге, оторвана часть пальца на руке и сломана нога. Ему сделали экстренную операцию. Есть вероятность, что он потеряет зрение на одном глазу», — призналась Алена.

Роман Ц. собирался заехать к другу 12 ноября после работы. По пути у него возникла проблема с колесом, он остановился, чтобы поменять его и в этот момент двое неизвестных напали на него. По камерам наблюдения видно, что они были в капюшонах. «В полиции возбудили уголовное дело по статье „Умышленное причинение тяжкого вреда“. Одежда и автомобиль мужа находится у них как вещественные доказательства. Сейчас мы ищем свидетелей, кто проезжал мимо в тот день, нападавшие могли попасть на записи видеорегистраторов», — уточнила Алена.

