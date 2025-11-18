Мэр Перми рассказал о возврате культового объекта в собственность города

Работа по возвращению ДК имени Ленина в собственность города продолжается. Об этом на заседании пермской гордумы заявил глава Перми Эдуард Соснин, отвечая на вопрос депутата Геннадия Сторожева о судьбе объекта. По словам мэра, способы возвращения обсуждаются совместно с краевыми властями.

«ДК не снят с повестки с точки зрения его выкупа или возвращения в городскую казну иными способами. В процессе проработки вопроса мы совместно с краевыми коллегами меняем способ возвращения этого ДК, и отсутствие расходного обязательства в проекте бюджета не означает, что этим вопросом мы перестали заниматься. Поручение, выданное губернатором Дмитрием Николаевичем Махониным по поводу возвращения ДК, не снято, оно остается. Мы совместно работаем над тем, чтобы ДК вернулся в самые короткие сроки в собственность города», — заявил Соснин.