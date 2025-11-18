Логотип РИА URA.RU
Мэр Перми рассказал о возврате культового объекта в собственность города

Пермские власти меняют способ возврата ДК Ленина в собственность города
18 ноября 2025 в 14:09
Вопрос возвращения ДК прорабатывается с краевыми властями

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Работа по возвращению ДК имени Ленина в собственность города продолжается. Об этом на заседании пермской гордумы заявил глава Перми Эдуард Соснин, отвечая на вопрос депутата Геннадия Сторожева о судьбе объекта. По словам мэра, способы возвращения обсуждаются совместно с краевыми властями.

«ДК не снят с повестки с точки зрения его выкупа или возвращения в городскую казну иными способами. В процессе проработки вопроса мы совместно с краевыми коллегами меняем способ возвращения этого ДК, и отсутствие расходного обязательства в проекте бюджета не означает, что этим вопросом мы перестали заниматься. Поручение, выданное губернатором Дмитрием Николаевичем Махониным по поводу возвращения ДК, не снято, оно остается. Мы совместно работаем над тем, чтобы ДК вернулся в самые короткие сроки в собственность города», — заявил Соснин.

Евангелисты приобрели ДК имени Ленина у «Мотовилихинских заводов» в 2005 году. В мае 2024 года стало известно о планах властей Пермского края забрать здание в собственность региона. В ноябре 2025 года выяснилось, что в городском бюджете на 2025 год заложены 260 миллионов рублей на выкуп ДК.

