Тюменский суд вернул тюменке автомобиль для перевозки сына-инвалида
Машину изъяли за долги
Фото: Илья Московец © URA.RU
Тюменский суд помог женщине из Тобольска вернуть свой автомобиль, который был ей нужен для перевозки ребенка-инвалида. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы в Тюменской области.
«В мае 2025 года был арестован ее автомобиль без ее присутствия. После ареста транспортного средства женщина обратилась к начальнику ОСП с заявлением о снятии ареста, мотивируя это тем, что автомобиль необходим ей для перевозки и обслуживания ребенка-инвалида», — отмечено в сообщении.
Машину тюменки сотрудники УФССП изъяли из-за задолженности по кредиту. Женщина использовала ее для перемещения ребенка на реабилитационные мероприятия, а также дополнительное обучение. Чтобы вернуть авто, она обратилась в суд.
Он установил, что у женщины есть и другое имущество, на которое можно обратить взыскание (два земельных участка и частный дом). В результате суд обязал ответчика устранить нарушения прав, связанные с незаконным арестом и эвакуацией транспортного средства.
Ранее Тобольский городской суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 200 тысяч рублей с несовершеннолетней мошенницы или ее родителей. Девушка обманула пенсионерку, представившись ее дочерью и сообщив о якобы совершенном ДТП.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!