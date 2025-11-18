Логотип РИА URA.RU
Общество

Тюменский суд вернул тюменке автомобиль для перевозки сына-инвалида

18 ноября 2025 в 14:28
Машину изъяли за долги

Фото: Илья Московец © URA.RU

Тюменский суд помог женщине из Тобольска вернуть свой автомобиль, который был ей нужен для перевозки ребенка-инвалида. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы в Тюменской области.

«В мае 2025 года был арестован ее автомобиль без ее присутствия. После ареста транспортного средства женщина обратилась к начальнику ОСП с заявлением о снятии ареста, мотивируя это тем, что автомобиль необходим ей для перевозки и обслуживания ребенка-инвалида», — отмечено в сообщении.

Машину тюменки сотрудники УФССП изъяли из-за задолженности по кредиту. Женщина использовала ее для перемещения ребенка на реабилитационные мероприятия, а также дополнительное обучение. Чтобы вернуть авто, она обратилась в суд.

Он установил, что у женщины есть и другое имущество, на которое можно обратить взыскание (два земельных участка и частный дом). В результате суд обязал ответчика устранить нарушения прав, связанные с незаконным арестом и эвакуацией транспортного средства.

Ранее Тобольский городской суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 200 тысяч рублей с несовершеннолетней мошенницы или ее родителей. Девушка обманула пенсионерку, представившись ее дочерью и сообщив о якобы совершенном ДТП.

