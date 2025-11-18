В Тюмени 94-летней женщине вернули способность ходить после перелома

Тюменка получила перелом во время гололеда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени врачи провели сложную операцию 94-летней пациентке, заменив ей тазобедренный сустав. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

«Тюменские врачи заменили тазобедренный сустав 94-летней пациентке. Сейчас женщина восстанавливается. В скором времени она сможет вернуться к привычной жизни», — пояснили в инфоцентре.

Тюменка получила травму во время гололеда. Она поскользнулась и сломала шейку бедра. Пострадавшую оперативно доставили в травматолого-ортопедическое отделение ОКБ №1.

Пенсионерке провели операцию. Хирургам удалось заменить ей поврежденный сустав. Благодаря этому она уже спустя два дня после хирургического вмешательства смогла сделать первые шаги.