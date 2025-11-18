Логотип РИА URA.RU
В Тюмени 94-летней женщине вернули способность ходить после перелома

В Тюмени 94-летней пациентке заменили тазобедренный сустав
18 ноября 2025 в 15:15
Тюменка получила перелом во время гололеда

Тюменка получила перелом во время гололеда

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени врачи провели сложную операцию 94-летней пациентке, заменив ей тазобедренный сустав. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

«Тюменские врачи заменили тазобедренный сустав 94-летней пациентке. Сейчас женщина восстанавливается. В скором времени она сможет вернуться к привычной жизни», — пояснили в инфоцентре.

Тюменка получила травму во время гололеда. Она поскользнулась и сломала шейку бедра. Пострадавшую оперативно доставили в травматолого-ортопедическое отделение ОКБ №1.

Пенсионерке провели операцию. Хирургам удалось заменить ей поврежденный сустав. Благодаря этому она уже спустя два дня после хирургического вмешательства смогла сделать первые шаги. 

Ранее URA.RU сообщало, что из-за гололеда в несколько раз увеличилось количество обращений тюменцев в травматологические отделения. Еще больший спрос был зафиксирован в отделения нейрохирургии. 

