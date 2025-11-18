Сейчас медведи постепенно уходят в спячку Фото: Илья Московец © URA.RU

Екатеринбургский зоопарк активно готовится к зимнему периоду — медведи постепенно входят в режим спячки. URA.RU удалось узнать об особенностях ухода за животными в этот период и впервые увидеть, как устроены берлоги косолапых.

«У нас специальный рацион, когда зимующих животных мы кормим по спецпрограмме для того, чтобы они нажировали. Биологи, зоологи, инженеры, которые работают с животными, смотрят состояние шерсти — можно ли ребенка уводить на зимовку?», — рассказала директор зоопарка Светлана Прилепина.

В зоопарке учитывают особенности каждого медведя. Возраст и опыт играют важную роль: например, взрослый медведь в возрасте 38 лет уже практически готов к спячке, в то время как молодые медвежата только привыкают к новым условиям: им тяжелее адаптироваться и заснуть. Особенно внимательно сотрудники зоопарка относятся к гималайским медведям Айсару и Кире. Эти малыши впервые будут проводить зиму без родителей, и им требуется особый уход и внимание.

Берлоги прячутся за этими дверями Фото: Илья Московец © URA.RU

Берлоги медведей в зоопарке расположены за вольерами. Обычно это небольшой коридор, в котором есть заготовочная и несколько деревянных дверей — за каждой спит один медведь. Чтобы животному было комфортно, комнату набивают еловыми ветками, а сверху кладут толстый слой соломы — практически до потолка. Когда наступит зима, сотрудники утеплят берлоги мешками с соломой, чтобы обеспечить комфортные условия для спячки. Чтобы следить за состоянием медведей во время спячки, на дверях берлог сделаны специальные окошки. Киперы заглядывают в них ежедневно, чтобы убедиться, что с животными все в порядке.

Некоторые уверены, что медведь в спячке голодает, потому что сосет лапу, но это стереотип. «Это не потому, что он хочет есть, просто лапки сохнут, и когда он их лижет, все равно что кремом мажет», — говорит директор. Хотя животных зимой все равно подкармливают — им приносят кашу без наполнителей. Делается это для того, чтобы медведь, если он вдруг выйдет из спячки, смог поесть, а просыпаются косолапые из-за перепадов температуры. «Солнце светит, снег растает. Тут как с гипертоником — им тяжело ориентироваться, они реагируют на такие качели», — поясняет Прилепина.