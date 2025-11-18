ЕКАД перекрыли из-за смертельной аварии с Lexus. Фото
Авария случилась утром 18 ноября (архивное фото)
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
На 90-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги ограничили движение в сторону трассы М-5 «Урал» из-за ДТП, в котором погиб водитель Lexus. Об этом рассказали в Госавтоинспекции региона.
«На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Движение временно осуществляется по одной полосе», — пояснили в ведомстве.
Аварию устроил 56-летний водитель Lexus, разбившись всмятку на бешеной скорости. Вытаскивать застрявшее тело в салоне авто прибыли сотрудники МЧС.
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
