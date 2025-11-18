Логотип РИА URA.RU
ЕКАД перекрыли из-за смертельной аварии с Lexus. Фото

18 ноября 2025 в 14:44
Авария случилась утром 18 ноября (архивное фото)

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На 90-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги ограничили движение в сторону трассы М-5 «Урал» из-за ДТП, в котором погиб водитель Lexus. Об этом рассказали в Госавтоинспекции региона.

«На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Движение временно осуществляется по одной полосе», — пояснили в ведомстве.

Аварию устроил 56-летний водитель Lexus, разбившись всмятку на бешеной скорости. Вытаскивать застрявшее тело в салоне авто прибыли сотрудники МЧС.

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

