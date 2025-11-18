«Лобовое разбито»: автобус снес пешехода в Екатеринбурге. Фото
Авария случилась на улице 8 Марта
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Екатеринбурге днем 18 ноября автобус №67 сбил пешехода возле Южного автовокзала. От удара у машины потрескалось лобовое стекло, рассказал URA.RU читатель.
«На улице 8 Марта возле 127-го дома пассажирский автобус сбил человека. Пострадавший лежит на асфальте, ему помогают очевидцы. Удар был такой силы, что у автобуса теперь разбито лобовое стекло», — сказал собеседник.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию города. Ответ будет опубликован, как только появится.
Фото: ИА «Ночные новости»
