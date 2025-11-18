Логотип РИА URA.RU
Происшествия

ДТП

«Лобовое разбито»: автобус снес пешехода в Екатеринбурге. Фото

Пассажирский автобус №67 сбил пешехода в Екатеринбурге
18 ноября 2025 в 14:59
Авария случилась на улице 8 Марта

Авария случилась на улице 8 Марта

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге днем 18 ноября автобус №67 сбил пешехода возле Южного автовокзала. От удара у машины потрескалось лобовое стекло, рассказал URA.RU читатель.

«На улице 8 Марта возле 127-го дома пассажирский автобус сбил человека. Пострадавший лежит на асфальте, ему помогают очевидцы. Удар был такой силы, что у автобуса теперь разбито лобовое стекло», — сказал собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию города. Ответ будет опубликован, как только появится.

Фото: ИА «Ночные новости»

