Авария случилась на улице 8 Марта Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге днем 18 ноября автобус №67 сбил пешехода возле Южного автовокзала. От удара у машины потрескалось лобовое стекло, рассказал URA.RU читатель.

«На улице 8 Марта возле 127-го дома пассажирский автобус сбил человека. Пострадавший лежит на асфальте, ему помогают очевидцы. Удар был такой силы, что у автобуса теперь разбито лобовое стекло», — сказал собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию города. Ответ будет опубликован, как только появится.

