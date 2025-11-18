На Объездной дороге в Екатеринбурге навсегда запретят разгоняться

Скорость ограничат с 80 километров в час до 60-ти Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге на участке Объездной дороги от Чусовского тракта до улицы Амундсена запретят разгоняться. Максимальную разрешенную скорость снизят до 60 километров в час, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Это направлено на обеспечение безопасности дорожного движения в связи с повышением аварийности на данном участке. Соответствующие знаки об ограничении скорости будут установлены», — подчеркнули в горадминистрации.