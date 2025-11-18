На Объездной дороге в Екатеринбурге навсегда запретят разгоняться
Скорость ограничат с 80 километров в час до 60-ти
Фото: Анна Майорова © URA.RU
В Екатеринбурге на участке Объездной дороги от Чусовского тракта до улицы Амундсена запретят разгоняться. Максимальную разрешенную скорость снизят до 60 километров в час, рассказали в пресс-службе мэрии.
«Это направлено на обеспечение безопасности дорожного движения в связи с повышением аварийности на данном участке. Соответствующие знаки об ограничении скорости будут установлены», — подчеркнули в горадминистрации.
В Госавтоинспекции напомнили о важности соблюдения ПДД. Там привели статистику, которая показывает зависимость риска смертельного исхода для пешехода от скорости автомобиля: при ДТП на скорости 30 километров в час риск составляет 5%, при 50 километрах в час — 40%, а при 65 километрах в час — уже 84%.
