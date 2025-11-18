Логотип РИА URA.RU
Происшествия

ФСБ опубликовало кадры допроса задержанных в Херсонской области шпионок

В Херсонской области за шпионаж в пользу Украины задержаны две женщины
18 ноября 2025 в 12:42
По данным ведомства, задержанные передавали Украине места дислокации и маршруты передвижения российских войск

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Херсонской области были задержаны женщины, обвиняемые в шпионаже в пользу Украины. Кадры допроса опубликовало ФСБ РФ. Об этом сообщают СМИ. 

«Кадры допроса женщин, задержанных в Херсонской области за шпионаж в пользу разведки Украины», — пишет «ТАСС» в своем telegram-канале. По данным издания, от задержанных украинские военные получали маршруты передвижения российских войск, а также места дислокации. 

Сведения женщины передавали сотрудникам разведки Украины через Telegram. Обе задержанные имеют гражданство России и Украины. Им около 50 лет. Целью их деятельности, по данным ФСБ, являлся срыв боевых задач российских военных. 

