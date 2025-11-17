ВС РФ ликвидировали элитный украинский спецназ под Красноармейском: карта СВО на 17 ноября

В Красноармейске спецназ ГУР открыл огонь по своим из-за недостатка информации Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Красноармейск (украинское название Покровск) почти пал. ВСУ несут там тяжелые потери. Об этом пишет telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на The Sunday Times. Помимо этого, украинский десант, высадившийся в городе, из-за недостатка информации стрелял по своим же сослуживцам из ВСУ.

В свою очередь, элитные части украинских ВС контратакуют у Купянска. Они безуспешно пытаются деблокировать окруженных сослуживцев. Также звучат заявления, что ВСУ бегут из Орестополя в Днепропетровской области, а также из Гуляйполя в Запорожской области. Ход боевых действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.

Условные обозначения Фото: инфографика URA.RU

Обстановка в Красноармейске

Ликвидирован элитный спецназ

Российские солдаты ликвидировали десант элитного спецназа Главного управления разведки (ГУР) Украины на окраине Красноармейска. Об этом сообщил военкор Дмитрий Стешин. Уничтоженные бойцы ГУР были экипированы дорогостоящим снаряжением: оружием с оптикой и тепловизорами, современными рациями и специализированной обувью, однако это им не помогло.

Боец ВС РФ с позывным Гоша также поделился подробностями. По его словам, сначала российские военные подумали, что вертолеты, с которых десантировался противник, принадлежал солдатам РФ. После того как ГУРовцы в дыму пытались рассредоточиться, по ним начали отрабатывать операторы дронов. Также противник пытался пробиться в здание, где базировались российские бойцы, но безуспешно.

Украинский спецназ стрелял по своим же

Также сообщалось, что военнослужащие сил специальных операций ГУР вступили в перестрелку с другими украинскими военными. Это случилось из-за недостатка информации. Об этом сообщил пленный украинский военнослужащий Руслан Шахун.

«Конкретной задачи не было в Покровске поставлено. Просто было сказано: высадка с вертолета — и туда вам двигаться. Когда мы шли, там стояли посты. По ним с нашей стороны начал вестись огонь, и нам даже никто не сказал, что там находились, наши, на блокпостах этих», — рассказал Шахун.

Он добавил, что в самом начале операции по десантированию, еще до того, как группа достигла ближайших строений, из радиопереговоров стало известно, что значительная часть спецназовцев получила ранения, а некоторые перестали выходить на связь. Сам Шахун также пострадал. В результате атаки дрона он получил травму ноги и потерял несколько пальцев.

Город почти пал

Британская газета The Sunday Times также написала, что ВСУ практически отдали Покровск под натиском российской армии. Украинские солдаты несут значительные потери в городе. Подробности публикации британского издания приводит telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Покровск почти пал. Он окружен с трех сторон, украинская армия несет значительные потери», — сказано в публикации.

Однако в материале также упоминается, что боевые действия на северо-востоке ДНР будут продолжаться, поскольку ряд укрепленных населенных пунктов по-прежнему контролируется киевскими властями. При этом ожидаемая потеря Покровска и расположенного рядом Мирнограда, вряд ли станет определяющим фактором в развитии военного конфликта, отмечает The Sunday Times.

Попытка ВСУ деблокировать Купянск

Российская армия предотвратила попытку элитных частей ВСУ деблокировать Купянск. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

Он рассказал, что в ходе боевых действий в районе города российские военные продолжали ликвидировать окруженную группировку противника. По словам Марочко, украинское командование предпринимало неоднократные попытки деблокировать свои подразделения, в том числе посредством контратак. При этом ВСУ задействовали на данном участке фронта резервы, включая элитные подразделения, но эти меры не принесли желаемого эффекта. В результате противник понес существенные потери в личном составе, а также в вооружении и военной технике.

ВСУ частично отступили из Орестополя

Украинские военные частично оставили свои позиции в Орестополе Днепропетровской области после того, как начался штурм населенного пункта. Об этом рассказал командир штурмовой группы 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» с позывным Док.

«Зашли спокойно, каждый знал свое дело, никто не нервничал, никто не паниковал. Зашли внезапно, забросили мелкие группы, и они [ВСУ] начали убегать. С нами в контактный бой никто не вступал, они побежали от нас», — сказал командир в интервью ТАСС.

По его словам, для приближения к населенному пункту российская армия использовала мотоциклы, а затем небольшими группами с трех сторон продвинулись к селу. По другой информации, в районе Орестополя сдались иностранные наемники, сообщил командир штурмовой группы 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» с позывным Тима.

Отступление ВСУ из Гуляйполя

Группы 144-й бригады ВСУ пытаются бежать с позиций в Гуляйполе. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Он рассказал, что украинские военнослужащие пытаются покидать позиции малыми группами.

ВСУ потеряли больше 3 тысяч солдат в боях у ЛНР

За прошедшую неделю на рубежах ЛНР украинские военнослужащие потеряли 3,3 тысячи человек убитыми и ранеными, включая иностранных наемников, сообщил Марочко.

«Потери вооруженных формирований Украины в зонах ответственности группировок „Север“, „Юг“ и „Запад“ за отчетный промежуток времени составили порядка 3 305 украинских боевиков и наемников. Наибольший ущерб в живой силе был нанесен противнику в зоне ответственности группировки войск „Запад“, действующей на купянском, боровском, краснолиманском направлениях, а также на оккупированном Киевом участке в ЛНР», — рассказал Марочко, проанализировав информацию из сводок Минобороны.

Другие новости с фронта

Запорожское направление

Стало известно о продвижении российской армии в нескольких населенных пунктах. По сообщениям telegram-канала WarGonzo, наблюдается наступление в Степногорске, есть успехи в Приморском, а также значительные продвижения к окраинам Орехова.

Донецкое направление

На южно-донецком направлении российские войска ведут наступление в районе населенных пунктов Веселый и Зеленый Гай. ВС РФ также наступают на окраинах Затишья, которое находится в 1,7 километра от Гуляйполя. Отмечено продвижение в лесополосах к востоку от Нечаевки и Нового Запорожья. В районе Великомихайловки российские войска закрепились в лесном массиве восточнее поселка.

Константиновское направление

На константиновском направлении российская армия наступает в районе населенных пунктов Плещеевка и Нелеповка. В Иванполье российские войска закрепляются на новых позициях, в том числе в центральной части населенного пункта.

Краснолиманское направление

На краснолиманском направлении российские вооруженные силы наступают, двигаясь по автомобильным дорогам в направлении Красного Лимана. В районе Ямполя продолжаются боевые столкновения. Также имеются сведения о продвижении российских войск к Северску со стороны Дроновки.

Харьковское направление