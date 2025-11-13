Зеленский заявил, что решение о выводе войск из Покровска принимает командование на местах Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Решение о выводе украинских войск из Покровска (Красноармейска) находится исключительно в компетенции местного военного командования. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg Television. Он отметил, что никто не требует от военных жертвовать жизнью ради разрушенных объектов.

Зеленский заверил, что окажет всю необходимую поддержку украинским командирам для эффективного управления ситуацией и охарактеризовал текущую обстановку в Покровске как крайне сложную. Однако его слова противоречат утверждениям солдат ВСУ, что командиры не дают им отступать. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.

Условные обозначения Фото: URA.RU

Сумское направление

В российских силовых структурах сообщили ТАСС, что ВСУ переместили подразделения 47-й отдельной инженерной бригады из Сумской области. Теперь они находятся в Харьковской области и ДНР, чтобы укрепить оборону возле Волчанска и Покровска (Красноармейска). Также сообщается, что в районе Андреевки в Сумской области с помощью тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» удалось остановить продвижение штурмовой группы 225-го отдельного штурмового полка ВСУ.

Продолжение после рекламы

Харьковское направление

На харьковском направлении российские военные освободили населенный пункт Синельниково. По данным оборонного ведомства, контроль над селом установили бойцы группировки войск «Север». Они также отразили контратаку противника на участке фронта Меловое — Хатнее.

В районе Грушевки российские войска нанесли удар по административному зданию, где находилась временная база украинских боевиков. Уничтожено около 10 иностранных наемников и само здание. В районе Волчанска взяты в плен трое военнослужащих 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

В районе Двуречанского российские военные уничтожили боевую группу ВСУ из двух танков. Украинские штурмовики предприняли контратаку, но не добились успеха. Два танка Т-72 сожжены.

В целом ситуация для ВСУ в Харьковской области оценивается как неблагоприятная. По информации военного эксперта Андрея Марочко, украинские войска активно удерживают позиции в районе Петровского (Грековка, Луганская Народная Республика), регулярно перебрасывая туда дополнительные силы и не щадя личного состава. Украинская артиллерия также ведет интенсивный обстрел.

Покровское направление

По словам военкора Юрия Котенка, на покровском (красноармейском) направлении российские войска отбивают атаки противника со стороны Гришино и Шевченко. Они зачищают Покровск и планомерно двигаются в сторону Мирнограда (Димитрова), к микрорайону «Западный».

Южнее Мирнограда за последние сутки был уничтожен укрепрайон врага в районе Лысовки — Сухого Яра, теперь он находится под контролем российских сил. В самом Мирнограде идут бои: в микрорайоне «Восточный» и «Молодежный», а также на севере и северо-востоке города.

Южнодонецкое направление

На южнодонецком направлении в ходе продолжающегося наступления подразделения группировки войск «Восток» смогли прорваться вглубь оборонительных позиций противника. Им удалось освободить населенный пункт Даниловка, расположенный в Днепропетровской области.

Запорожское направление

Военкор Юрий Подоляк сообщил, что российские войска установили контроль над населенным пунктом Яблоково в Запорожской области. По его словам, расстояние до Гуляйполя с северо-восточной стороны теперь составляет менее восьми километров. Подоляк выразил поддержку находящимся на передовой бойцам.

Херсонское направление

В районе Херсона дроны 61-й бригады морской пехоты обнаружили судно с десантом. FPV-дроны «ВТ-40» и «КТ» атаковали судно и место, куда противник собирался эвакуироваться. Тем самым они сорвали попытку ВСУ продвинуться вглубь на данном направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Продолжение после рекламы

Минобороны показало работу разведчиков в зоне СВО