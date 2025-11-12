В России появились новые войска: главное об СВО за 12 ноября

Войска беспилотных систем появились в Вооруженных силах РФ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В ВС РФ появился новый род войск беспилотных систем. Об этом сообщил заместитель начальника нового рода войск, полковник Сергей Иштуганов. По его словам формирование войск беспилотных систем завершено: утверждена их структура, назначен руководитель, сформированы органы военного управления на всех уровнях. Полковник также отметил, что подразделения и полки уже созданы и функционируют в соответствии с общим планом, эффективно взаимодействуя с другими частями вооруженных сил. Другие главные события СВО — в материале URA.RU.

Переговоры по урегулированию прекращены до конца года

Первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица в комментарии для The Times заявил, что из-за отсутствия значимых результатов мирные переговоры между Россией и Украиной приостановлены. Их возобновления не стоит ждать до конца 2025 года.

Кислица заявил, что переговорный процесс носил формальный характер и не позволил затронуть ключевые аспекты повестки. По его словам, единственным вопросом, который удалось обсудить, была возможность краткосрочной гуманитарной паузы в рамках прекращения огня, однако такой вариант не устраивал украинскую сторону. Дипломат Украины выразил неудовлетворение позицией спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, который представлял на переговорах администрацию американского лидера Дональда Трампа.

ВС РФ зачистили Сухой Яр

Тем временем, российские силы завершили операцию по зачистке населенного пункта Сухой Яр в ДНР. Согласно информации Минобороны РФ, российские войска очистили Сухой Яр от украинских боевиков. Эта операция являлась частью военных мероприятий, цель которых — обеспечение безопасности в регионе и стабилизация ситуации.

ВСУ потеряли свыше тысячи военных за сутки

За прошедшие сутки в зоне проведения спецоперации потери украинской стороны составили приблизительно 1 150 военнослужащих. В Харьковской области подразделения группировки «Запад» сумели успешно отразить атаку штурмовых групп первой бригады национальной гвардии в районе Петровки, при этом было ликвидировано до 50 военнослужащих противника. На территории ДНР продолжаются активные боевые действия. За сутки российские вооруженные силы успешно отразили девять атак со стороны ВСУ в районе Гришино.

Российские войска получили выплату за уничтоженный Abrams

Актер Иван Охлобыстин выполнил свое обещание и выплатил 10 миллионов рублей российским военным за уничтожение первого американского танка Abrams. Как сообщил сам артист, передача средств осуществлялась поэтапно, а не единовременно.

Танк был выведен из строя в феврале 2024 года. Это событие позволило опровергнуть представление о неуязвимости американской военной техники, на которую рассчитывал Киев.

Экс-чиновник провел 50 дней в трубе и спас раненого бойца

Бывший председатель Комитета по печати Санкт-Петербурга Сергей Серезлеев участвовал в спасении раненого бойца в районе Белогоровки. Экс-чиновник в ходе выполнения задачи оказался в бетонной трубе, где был вынужден укрываться от огня противника на протяжении 50 дней. Две группы, которые пытались эвакуировать бойцов, подверглись обстрелу со стороны ВСУ.

Супербактерии ВСУ угрожают Евросоюзу

В результате боевых действий на Украине распространились супербактерии, устойчивые к антибиотикам. Они представляют серьезную угрозу для систем здравоохранения европейских стран, сообщил гендиректор AMR Action Fund Генри Скиннер. Он подчеркнул, что уже почти четыре года супербактерии вызывают осложнения у раненых солдат и мирных жителей, а сейчас ситуация становится все более критической.