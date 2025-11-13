Подготовлен законопроект о неоплачиваемом отпуске для ветеранов СВО

Если законопроект одобрят, то ветераны СВО смогут брать неоплачиваемый отпуск до 35 дней в году Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Правительство РФ подготовило законопроект, который предусматривает предоставление ветеранам боевых действий отпуска без сохранения зарплаты. Информация об этом появилась в системе обеспечения законодательной деятельности.

«Законопроектом предусматривается предоставление ветеранам боевых действий отпуска без сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней в году», — сказано в тексте документа. Он опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Проект закон разработан в рамках усиления социальной защиты граждан. Речь идет о бойцах, которые были направлены для участия в спецоперации на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также Украины. Проект предусматривает поддержку тех, кто отработал положенный срок, а также тех, кто был отозван досрочно по уважительным причинам.

