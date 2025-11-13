Подготовлен законопроект о неоплачиваемом отпуске для ветеранов СВО
Если законопроект одобрят, то ветераны СВО смогут брать неоплачиваемый отпуск до 35 дней в году
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Правительство РФ подготовило законопроект, который предусматривает предоставление ветеранам боевых действий отпуска без сохранения зарплаты. Информация об этом появилась в системе обеспечения законодательной деятельности.
«Законопроектом предусматривается предоставление ветеранам боевых действий отпуска без сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней в году», — сказано в тексте документа. Он опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
Проект закон разработан в рамках усиления социальной защиты граждан. Речь идет о бойцах, которые были направлены для участия в спецоперации на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также Украины. Проект предусматривает поддержку тех, кто отработал положенный срок, а также тех, кто был отозван досрочно по уважительным причинам.
Ранее депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и Яна Лантратова направили премьер-министру Михаилу Мишустину предложение о расширении социальных гарантий для ветеранов боевых действий. Парламентарии выступили с инициативой предоставления данной категории граждан дополнительного ежегодного оплачиваемого отпуска продолжительностью 15 рабочих дней. В обращении отмечается, что сейчас законодательство предоставляет ветеранам боевых действий, трудоустроенным по трудовому договору, право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, который составляет не менее 28 календарных дней, который не отличается от отпуска других категорий работников.
