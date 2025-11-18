В колледжах ЯНАО сокращают сроки обучения профессии

Сроки обучения сокращают согласно федеральному стандарту Фото: Илья Московец © URA.RU

Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) пожаловалась, что в колледже, куда пошел учиться ее сын, сократили программу обучения на два года. Северянка переживает, что за такой короткий период студенты не получат полноценного образования и не смогут пройти практику.

«Сын учится в НУРМК, специальность слесарь КИПиА. Когда поступали, ориентировались на программу 3 года 10 месяцев (информация была размещена на сайте). Когда поступили, нас поставили перед фактом, что программа сокращена до 1 года 10 месяцев. Программу сократили и ощущение, что какая-то каша — и в учебном процессе, и в головах детей и родителей. До сих пор тянутся предметы из общеобразовательной программы, они на себя тоже оттягивают внимание и силы. Через полгода уже выпускной, а практики минимум: для учебной у колледжа нет достаточного оборудования (так говорит мастер), на производственную полноценную предприятия несовершеннолетних не берут», — написала Анастасия Нестерова в комментариях на странице окружного правительства во «ВКонтакте».

В департаменте образования объяснили, что сроки обучения по данному направлению были сокращены согласно федеральному стандарту. Документ утвердили еще 30 ноября 2023 года. Там уточнили, что учебная практика по профессии проводится на базе колледжа в двух лабораториях для проведения теоретических и лабораторных занятий и одной мастерской, полностью оборудованной всем необходимым для обучения практическим навыкам.

