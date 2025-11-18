В Новом Уренгое пройдет «Ночь диспансеризации»: какие обследования будут доступны

Пройти диспансеризацию в Новом Уренгое можно до полуночи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Новом Уренгое поликлиники 27 ноября и 10 декабря будут работать в особом режиме и проведут «Ночь диспансеризации» с 20:00 до 00:00 часов. Пациенты, которые пройдут в это время скрининг, смогут получить дополнительные бесплатные обследования и процедуры, в том числе консультации узких специалистов, МРТ и расширенный перечень анализов. Об этом сообщили в telegram-канале «НУР. Официально».

«Щедрые подарки от НЦГБ в Ночь диспансеризации: 27 ноября и 10 декабря для вашего удобства будем работать с 20.00 до 00.00», — пишут авторы telegram-канала.

В Ночь диспансеризации пациентам будут доступны осмотры терапевта, гинеколога, акушерки, хирурга и уролога. Также можно будет сдать общий анализ крови, мазки на флору и онкоцитологию. Кроме того, в перечень входят ЭКГ, спирография, измерение внутриглазного давления, флюорография и маммография. Все эти услуги будут оказываться в обеих взрослых поликлиниках НЦГБ в указанные даты и часы.

«Получить бонус можно у врача, который оформляет заключение после прохождения скрининга», — уточнили в клинике. Там пояснили, что речь идет о бесплатных дополнительных услугах сверх стандартного объема обследований.

Тем, кто полностью пройдет диспансеризацию ночью, НЦГБ обещает предоставить расширенный пакет бесплатных обследований. В него входят консультации офтальмолога, лора и невролога, МРТ одной выбранной области, анализы на витамин D, гормоны щитовидной железы и онкомаркеры. Отдельно для женщин предусмотрено определение уровня антимюллерова гормона, для мужчин — тестостерона. Также в список бонусов включены гигиена полости рта и удаление папиллом.