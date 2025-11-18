На Пермский край надвигается циклон Sascha
Он будет определять погоду в регионе в ближайшие два дня
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Двое суток, 18 и 19 ноября, в Пермском крае погодные условия будут находиться под влиянием циклона, который немецкие метеорологи обозначили как Sascha. В настоящее время центр циклона располагается к западу от Москвы и перемещается в северо-восточном направлении.
«Теплый сектор циклона связан с поступлением тропического воздуха со стороны Средиземноморья и северной части Сахары. Это станет причиной установления температурных рекордов: сегодня — в Черноземье и на востоке Центрального федерального округа, завтра — в Поволжье и Предуралье. Теплый фронт циклона затрагивает территорию Пермского края», — сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ в telegram-канале.
В настоящее время у поверхности земли сохраняются отрицательные температуры, в то время как теплые воздушные массы поднимаются вверх. Такие условия способствуют образованию замерзающего дождя и гололеда. 18 ноября днем температура в регионе будет повышаться. К вечеру в Пермском крае ожидается от +1 до +5 °C, в Перми — от +2 до +4 °C. Во второй половине дня на севере края прогнозируются осадки в виде снега, который затем перейдет в дождь.
В дневные часы 19 ноября ожидается прохождение холодного фронта. Максимальное потепление, до +3…+8 °C в крае и до +6…+8 °C в Перми, придется на утреннее время, после чего температура начнет снижаться. К вечеру в южной части края температура опустится до 0 °C, а на севере — до –3 °C. На севере региона также прогнозируются ливневый снег и ветер с порывами до 15–20 м/с. Общее количество осадков, связанных с данным циклоном, составит: на севере края — до 15–20 мм, на востоке края — до 10 мм, в Перми — около 5 мм.
