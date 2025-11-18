На Пермский край надвигается циклон Sascha

Он будет определять погоду в регионе в ближайшие два дня Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Двое суток, 18 и 19 ноября, в Пермском крае погодные условия будут находиться под влиянием циклона, который немецкие метеорологи обозначили как Sascha. В настоящее время центр циклона располагается к западу от Москвы и перемещается в северо-восточном направлении.

«Теплый сектор циклона связан с поступлением тропического воздуха со стороны Средиземноморья и северной части Сахары. Это станет причиной установления температурных рекордов: сегодня — в Черноземье и на востоке Центрального федерального округа, завтра — в Поволжье и Предуралье. Теплый фронт циклона затрагивает территорию Пермского края», — сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ в telegram-канале.

В настоящее время у поверхности земли сохраняются отрицательные температуры, в то время как теплые воздушные массы поднимаются вверх. Такие условия способствуют образованию замерзающего дождя и гололеда. 18 ноября днем температура в регионе будет повышаться. К вечеру в Пермском крае ожидается от +1 до +5 °C, в Перми — от +2 до +4 °C. Во второй половине дня на севере края прогнозируются осадки в виде снега, который затем перейдет в дождь.

Продолжение после рекламы