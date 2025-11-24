Шедевры мировой живописи, манси и мотоциклы: чем славится ярмарочная столица Урала

По Ирбиту приятно погулять пешком - здесь сохранилось много красивых исторических зданий Фото: Размик Закарян © URA.RU

Ирбит — это не только «мотоциклетная столица России», но и город с богатой купеческой историей, ярмарочными традициями и уникальными музеями живописи. Туристам здесь есть чем заняться: от прогулок по старинным улицам и похода в театр до знакомства с легендарными мотоциклами «Урал».

Ирбит был основан в 1631 году как слобода и вскоре стал вторым по значимости ярмарочным гордом после Нижнего Новгорода. Каждый февраль сюда стекались купцы из Европейской России, Сибири, Средней Азии и Китая. Ирбит получил статус города по личному распоряжению Екатерины II в 1775 году. Так великая императрица отблагодарила его жителей за верность — ирбитские купцы отстояли город во время восстания Емельяна Пугачева, они сами закупили оружие и вооружили население для борьбы со «злодейскими шайками».

Памятник Екатерине на площади Ленина

Памятник Екатерине поставили за ее щедрость - она подарила Ирбиту статус города и герб Фото: Илья Московец © URA.RU

На Центральной площади Ирбита одновременно уживаются два памятника — Екатерине Великой и вождю мировой революции, борцу с империализмом Владимиру Ленину. Первоначально более двух веков площадь носила название Торговой, так как именно здесь походила Ирбитская ярмарка. В 1883 году благодарные жители установили на площади памятник императрице Екатерине II, после чего площадь переименовали в Екатерининскую. После революции какое-то время она называлась площадью Свободы, а в 1924 году после смерти Ленина была переименована площадь Ленина.

Памятник Жукову

Памятник маршалу Победы Григорию Жукову в Ирбите является первым в стране памятником полководцу. Ирбитчане установили его по собственной инициативе на свои средства в 1994 году. В Москве и Екатеринбурге памятники появились лишь год спустя — к 50-летию Победы. Площадь, где был установлен памятник, была названа Бульваром Победы. Здесь же находится Аллея Героев Советского Союза.

Архитектура

Пассаж был построен для размещения торговых точек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пассаж, открытый в 1864 году, являлся центральным павильоном Ирбитской ярмарки. В нем располагались десятки магазинов, где можно было приобрести изделия из драгоценных металлов, ювелирные украшения, посуду, швейные машины, фонографы, музыкальные инструменты. Именно здесь в 1894 году была зажжена первая на Урале электрическая лампочка. Значение Пассажа не ограничивалось торговлей. В нем регулярно проводились театральные представления, концерты и благотворительные вечера. Собранные средства направлялись на поддержку приютов и помощь малоимущим семьям. Все известные гости Ирбита первым делом посещали Пассаж. О своем визите упоминали в воспоминаниях такие выдающиеся личности, как певец Федор Шаляпин и писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк.

В центре города сохранилось множество памятников городской провинциальной архитектуры второй половины XIX — начала XX веков. Один из них — двухэтажное каменное здание, построенное в 1878 году на Торговой площади. Здесь располагалась городская управа. Также в здании работал ярмарочный комитет, библиотека и купеческий клуб. С 1920-х годов здание использовали под нужны коммунистического клуба, политпросвещения, а затем и школы. Сейчас здание известно как Ирбитский почтамт, филиал «Почты России». Рядом с ним стоит верстовой столб, где указаны расстояния до разных населенных пунктов.

Одно из важных для Ирбита зданий - бывшая городская управа, теперь отделение почты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Туристам, увлекающимся архитектурой, будет интересно увидеть здание почтово-телеграфной конторы. Это одно из самых красивых зданий Ирбита, построенное в 1879 году купцом Дмитрием Зязиным. Здание Земской аптеки в стиле эклектики на улице Кирова тоже заслуживает внимания. Оно было построено в 1878 году на средства московского купца Федора Смирнова. В годы советской власти на втором этаже здания располагался родильный дом, также здесь находилась районная больница. Сейчас это торговый центр.

Также среди памятников архитектуры можно выделить здание бывшей Ирбитской мужской гимназии, где сейчас функционирует обычная школа. Комплекс Мариинской женской гимназии, в архитектуре которого прослеживаются элементы «русского» стиля, в настоящее время занимает отделение фонда пенсионного и социального страхования. Среди купеческих домов выделяется похожий на готический средневековый замок Дом купца Павла Калмакова.

Театр

Не в каждом маленьком городе есть свой театр, а Ирбитский драматический театр имени А. Н. Островского — один из старейших в Свердловской области. История его создания неразрывно связана с ярмаркой. Чтобы скрасить длинные зимние вечера, приезжим купцам требовались развлечения. Первые театральные представления на ярмарке стали давать 1800 году, а в феврале 1846 года появился постоянно действующий театр в деревянном здании. Первый театральный сезон открылся спектаклем по комедии Николая Гоголя «Ревизор». В театре играли профессиональные актеры, а также крепостные, взятые на оброк у матери писателя Ивана Тургенева театр переехал в новое каменное здание.

Музеи

Эвакуированный из Москвы мотоциклетный завод так и остался в Ирбите Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ирбит является «мотоциклетной столицей России». В годы Великой Отечественной войны в Ирбит был эвакуирован Московский мотоциклетный завод. В Ирбите каждый год проводятся Мотофестиваль и Соревнования по мотокроссу. На базе коллекции завода создан «Ирбитский музей мотоцикла». Коллекция музея насчитывает более 120 мотоциклов, в том числе, иностранного производства.

В Ирбите находится уникальный, единственный в стране «Музей гравюры и рисунка». В его коллекции собраны шедевры мировой живописи. В частности, картины Питера Пауля Рубенса, Антониса ван Дейка, Альбрехта Дюрера, Франсиско Гойи, Ильи Репина и Валентина Серова и других выдающихся художников.

В коллекции «Музея народного быта» более трехсот самоваров. Здесь находится самый большой в России самовар на 415 литров, чаем из которого за раз можно напоить две тысячи человек. Представлены и иностранные самовары, например, израильский «Эгоист» объемом всего 97 граммов. В музее есть залы разной тематики: «Русская изба», «Ирбит православный», «Ирбит ярмарочный», «Деревенский быт и труд», «Вогулы». Последний посвящен народу манси, являвшемуся предшественником русских на ирбитской земле. В коллекции музея собраны музыкальные инструменты, антикварная мебель, посуда, православные иконы, прялки и многое другое.

В стенах Ирбитского историко-этнографического музея можно познакомиться с историей Ирбита и знаменитой ярмарки, товарах Ирбитской ярмарки, увидеть товары из Китая и Японии. Здесь также можно узнать, как жили разные сословия города. В музее представлены предметы купеческого и крестьянского быта.