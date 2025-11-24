Глава свердловского минтранса ушел в отпуск перед возможной отставкой

Как сообщают источники, Толкачев может не вернуться на прежнюю должность после отпуска Фото: Илья Московец © URA.RU

Исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Александр Толкачев ушел в трехнедельный отпуск. Из него, как считают источники URA.RU в правительстве, он вряд ли уже выйдет в прежнем статусе

«Он в отпуске с сегодняшнего дня. Есть большие сомнения, что губернатор его переназначит», — поделился один из собеседников. В статусе ио Толкачев работает с 14 сентября — с тех пор, как после инаугурации нового главы региона Дениса Паслера правительство в полном составе ушло в отставку. Большинство членов кабмина уже избавились от громоздкой приставки. В статусе ио остаются замгубернатора-министр инвестиций Дмитрий Ионин (его переназначение стопорится из-за организационных моментов) и глава минпрома Сергей Пересторонин (его будущее также туманно).

Александр Толкачев возглавил министерство транспорта Свердловской области в августе 2024 года. До этого он долгое время руководил Талицким городским округом, а затем возглавлял Юго-Западное управление Федерального агентства по делам национальностей в Ростове-на-Дону. Занять министерский пост ему предложил бывший губернатор Евгений Куйвашев, с которым Толкачев находится в хороших отношениях.

