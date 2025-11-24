Глава свердловского минтранса ушел в отпуск перед возможной отставкой
Как сообщают источники, Толкачев может не вернуться на прежнюю должность после отпуска
Фото: Илья Московец © URA.RU
Исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Александр Толкачев ушел в трехнедельный отпуск. Из него, как считают источники URA.RU в правительстве, он вряд ли уже выйдет в прежнем статусе
«Он в отпуске с сегодняшнего дня. Есть большие сомнения, что губернатор его переназначит», — поделился один из собеседников. В статусе ио Толкачев работает с 14 сентября — с тех пор, как после инаугурации нового главы региона Дениса Паслера правительство в полном составе ушло в отставку. Большинство членов кабмина уже избавились от громоздкой приставки. В статусе ио остаются замгубернатора-министр инвестиций Дмитрий Ионин (его переназначение стопорится из-за организационных моментов) и глава минпрома Сергей Пересторонин (его будущее также туманно).
Александр Толкачев возглавил министерство транспорта Свердловской области в августе 2024 года. До этого он долгое время руководил Талицким городским округом, а затем возглавлял Юго-Западное управление Федерального агентства по делам национальностей в Ростове-на-Дону. Занять министерский пост ему предложил бывший губернатор Евгений Куйвашев, с которым Толкачев находится в хороших отношениях.
«Назначение его министром было ситуативным. Прекрасный глава Талицы, ушел работать на юг России в федеральную структуру. Конечно, по набору компетенций он далек от министра транспорта,» — прокомментировал еще один собеседник. Как ранее писало URA.RU, обсуждается вариант, при котором минтранс может отойти курирующему замгубернатору Сергею Швиндту, то есть он может получить двойную должность.
