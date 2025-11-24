Власти потратят на свердловчан в 2025 году больше денег

Власти области решили выделить больше денег на свердловчан до конца года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Свердловской области Денис Паслер объявил о увеличении бюджета региона на 7,2 млрд рублей. Дополнительные средства направят на развитие транспорта Екатеринбурга, реконструкцию ЕКАДа и поддержку уральских «атомградов». Законопроект по данной инициативе 24 ноября был принят заксобранием.

«Системная работа позволила нам увеличить бюджет этого года дополнительно на 7,2 миллиарда рублей. Дополнительные средства направим на востребованные направления: развитие наземного транспорта Екатеринбурга, реконструкцию ЕКАДа, совместное с госкорпорацией „Росатом“ совершенствование уральских „атомградов“ и другие проекты», — заявил губернатор Денис Паслер. Доходы областного бюджета в 2025 году составят 491 млрд рублей, расходы — 536,3 млрд рублей. При этом госдолг региона оказался на 44,1 млрд рублей меньше прогнозируемого.

Министр финансов региона Александр Старков на заседании профильного комитета заксо уточнил распределение дополнительных расходов. «Прогноз по доходам области в 2025 предлагается увеличить на 7,2 млрд до 491 млрд. В части расходов предлагается также увеличить расходы до 7,2 миллиардов. Они распределены на выплаты участникам СВО, обеспечение транспортного обслуживания городского и наземного транспорта», — сообщил министр.

