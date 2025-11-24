Цифровые решения для геологоразведки представила «Газпром нефть» на форуме «ПроГРРесс»

Компания использует цифровые модели на своих месторождениях и готова делиться разработками Фото: Пресс-служба «Газпром Нефти»

«Газпром нефть» создает новые инструменты для поиска углеводородов и работы с большими данными. Программные разработки компания представила на крупнейшем отраслевом форуме по геологоразведке «ПроГРРесс», который собрал больше 400 руководителей и экспертов органов государственной власти и бизнеса из разных регионов России, сообщили URA.RU представители компании.

«Поиск новых запасов и открытие месторождений — это основа для будущей добычи, без которой невозможно достижение целей Энергетической стратегии России. На фоне сокращения традиционных ресурсов и роста доли „трудной“ нефти поддержание объема и качества ресурсной базы становится все более глобальным вызовом. И преодолеть его в отдельно взятой компании или на отдельном участке невозможно — мы должны консолидировать усилия, ресурсы и компетенции с отраслевым сообществом», — рассказал директор по геологоразведке «Газпром нефти» Юрий Масалкин.

По его словам, конференция «ПроГРРесс» является именно той площадкой, где бизнес, промышленность, государственные регуляторы и научное сообщество могут обменяться лучшими практиками и найти общие решения для достижения стоящих перед страной целей.

