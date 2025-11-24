Цифровые решения для геологоразведки представила «Газпром нефть» на форуме «ПроГРРесс»
Компания использует цифровые модели на своих месторождениях и готова делиться разработками
Фото: Пресс-служба «Газпром Нефти»
«Газпром нефть» создает новые инструменты для поиска углеводородов и работы с большими данными. Программные разработки компания представила на крупнейшем отраслевом форуме по геологоразведке «ПроГРРесс», который собрал больше 400 руководителей и экспертов органов государственной власти и бизнеса из разных регионов России, сообщили URA.RU представители компании.
«Поиск новых запасов и открытие месторождений — это основа для будущей добычи, без которой невозможно достижение целей Энергетической стратегии России. На фоне сокращения традиционных ресурсов и роста доли „трудной“ нефти поддержание объема и качества ресурсной базы становится все более глобальным вызовом. И преодолеть его в отдельно взятой компании или на отдельном участке невозможно — мы должны консолидировать усилия, ресурсы и компетенции с отраслевым сообществом», — рассказал директор по геологоразведке «Газпром нефти» Юрий Масалкин.
По его словам, конференция «ПроГРРесс» является именно той площадкой, где бизнес, промышленность, государственные регуляторы и научное сообщество могут обменяться лучшими практиками и найти общие решения для достижения стоящих перед страной целей.
В «Газпром нефти» отметили, что за последние десятилетия масштаб открываемых месторождений нефти и газа многократно сократился. Поэтому компании для поддержания добычи все чаще уходят в удаленные регионы и ищут решения для разработки трудноизвлекаемых ресурсов. «Сегодня в общем объеме запасов России уже свыше 65% относится к „трудным“. Их вовлечение в разработку — одно из главных условий наращивания уровня добычи в стране до отметки, предусмотренной в Энергетической стратегии России до 2050 года», — говорится в сообщении «Газпром нефти». Ранее стало известно, что компания получила награды в конкурсе «100 лучших товаров России».
