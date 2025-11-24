В Екатеринбурге в плюсовую температуру начали строить ледовый городок

Ледовый городок будут строить постепенно Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге стартовало строительство Ледового городка, который будет посвящен 40-летию Свердловского рок-клуба. Плюсовая температура не стала помехой для рабочих — в Историческом сквере они пока установили забор и технические помещения, сообщили в мэрии.

«В разобранном виде на главную новогоднюю площадку приехала 30-метровая елка. Сначала специалисты украсят все 10 ярусов, а потом установят их друг на друга. Планируется, что зеленая красавица встанет в полный рост к 10 декабря», — рассказали в пресс-службе.

После этого начнется установка других новогодних атрибутов: фигур снеговиков-музыкантов, Деда Мороза со Снегурочкой, светодиодной иллюминации, тематической сцены, арок и других элементов.

Продолжение после рекламы

Среди ледовых объектов будут лабиринты «Звезды» и «Рок», чаша, скульптура символа года «Лошадь», три маленькие горки «Я люблю рок» и две средние горки «Гитара». Новогодняя площадка откроется для посетителей 29 декабря и будет работать до 18 января 2026 года.