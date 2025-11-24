Студентам из Екатеринбурга раскрыли секреты успешной карьеры

В событии участвует более 3000 учащихся вузов Екатеринбурга Фото: предоставлено пресс-службой компании

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) выступила официальным партнером выставки работодателей «Время карьеры», которую провел Уральский федеральный университет (УрФУ). На мероприятии компания представила свои карьерные возможности и провела консультации для студентов, рассказали URA.RU в пресс-службе компании.

«Профориентация — одно из важных направлений работы ТМК. Оно формирует опору нашей компании — кадровый резерв. Благодаря выставке „Время карьеры“, которую мы поддерживаем с 2018 года, компания может напрямую пообщаться со студентами и узнать их потребности и мнения о том, что для молодежи важно при выборе будущего места работы. Такой формат позволяет не только рассказывать о наших приоритетах и ценностях, но и актуализировать карьерные треки и предложения», — рассказала заместитель генерального директора компании по управлению персоналом Елена Позолотина.

На стенде потенциальных соискателей консультировали специалисты Корпоративного университета, HR-специалисты Северского и Синарского трубных заводов, Первоуральского новотрубного завода, компаний «Нефтегазсервис» и «Технический сервис», а также корпоративного ИТ-подразделения. Посетители узнали о ключевых ценностях компании, актуальных профессиях, вариантах прохождения практики и стажировок, примерах успешного карьерного роста и программах развития молодых специалистов.

Также для студентов провели мастер-класс «Лайфхаки по поиску работы», где показали, как правильно составлять резюме и успешно проходить собеседование, организовали квест в чат-боте и интерактивную игру «Шерлок».