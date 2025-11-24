Россия добавит в план Трампа условия долгосрочного мира

Подписать мирное соглашение можно быстро, но важно сделать его долгосрочным, подчеркнул Сергей Ознобищев Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Россия при согласовании плана американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта с Украиной будет добиваться того, чтобы мир был долгосрочным. Для этого нужно устранить первопричины конфликта, о которых Москва заявляет с начала СВО, объяснил в интервью URA.RU заведующий сектором военно-политического анализа и исследовательских проектов Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Сергей Ознобищев.

«Думаю, соглашение будет подписано в ближайшее время. Стороны к нему сильно приблизились, и переговоры идут очень активно. Другое дело, насколько прочным будет этот мир, как его будет соблюдать украинская сторона, европейские страны. Этот процесс нужно будет постоянно держать под контролем. Ту же демилитаризацию: не будет ли расти численность войск, количество единиц техники ВСУ», — комментирует эксперт.

Трамп торопится привести стороны к мирному соглашению и не хочет ждать, пока будут проработаны все детали, добавил собеседник URA.RU. Между тем на Украине любой политический деятель, претендующий на президентский или другой высокий пост, будет поднимать вопрос о «возврате» территорий. Это может быть постоянным раздражителем в отношениях между Москвой и Киевом, подчеркнул Ознобищев.

