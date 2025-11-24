Россия добавит в план Трампа условия долгосрочного мира
Подписать мирное соглашение можно быстро, но важно сделать его долгосрочным, подчеркнул Сергей Ознобищев
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Россия при согласовании плана американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта с Украиной будет добиваться того, чтобы мир был долгосрочным. Для этого нужно устранить первопричины конфликта, о которых Москва заявляет с начала СВО, объяснил в интервью URA.RU заведующий сектором военно-политического анализа и исследовательских проектов Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Сергей Ознобищев.
«Думаю, соглашение будет подписано в ближайшее время. Стороны к нему сильно приблизились, и переговоры идут очень активно. Другое дело, насколько прочным будет этот мир, как его будет соблюдать украинская сторона, европейские страны. Этот процесс нужно будет постоянно держать под контролем. Ту же демилитаризацию: не будет ли расти численность войск, количество единиц техники ВСУ», — комментирует эксперт.
Трамп торопится привести стороны к мирному соглашению и не хочет ждать, пока будут проработаны все детали, добавил собеседник URA.RU. Между тем на Украине любой политический деятель, претендующий на президентский или другой высокий пост, будет поднимать вопрос о «возврате» территорий. Это может быть постоянным раздражителем в отношениях между Москвой и Киевом, подчеркнул Ознобищев.
Переговоры США и Украины по мирному плану команды Трампа прошли 23 ноября в Женеве. Обе стороны назвали встречу продуктивной. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что участники достигли огромного прогресса, им необходимо согласовать еще несколько спорных вопросов. Для утверждения плана урегулирования необходимо согласие России, добавил он.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.