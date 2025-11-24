От царских времен до современности: в Екатеринбурге открыли уникальную выставку елочной игрушки. Фото
Выставку можно посетить бесплатно
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Окунуться в атмосферу Нового года екатеринбуржцы могут в магазине-музее «Раритет» на Уралмаше. Там открылась уникальная выставка винтажных елочных украшений, где история праздника оживает в хрупких стеклянных фигурках и картонных гирляндах.
Экспозиция проведет гостей через три эпохи: из дореволюционного прошлого — в советское детство и к современности. Посетители увидят, как менялись традиции и вкусы, рассматривая редкие экземпляры. Особый шарм выставке придает то, что некоторые понравившиеся раритеты можно приобрести, но жемчужины коллекции не продают.
