Окунуться в атмосферу Нового года екатеринбуржцы могут в магазине-музее «Раритет» на Уралмаше. Там открылась уникальная выставка винтажных елочных украшений, где история праздника оживает в хрупких стеклянных фигурках и картонных гирляндах.

Экспозиция проведет гостей через три эпохи: из дореволюционного прошлого — в советское детство и к современности. Посетители увидят, как менялись традиции и вкусы, рассматривая редкие экземпляры. Особый шарм выставке придает то, что некоторые понравившиеся раритеты можно приобрести, но жемчужины коллекции не продают.