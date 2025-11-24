Логотип РИА URA.RU
От царских времен до современности: в Екатеринбурге открыли уникальную выставку елочной игрушки. Фото

В Екатеринбурге открылась выставка винтажных елочных игрушек
24 ноября 2025 в 17:53
Выставку можно посетить бесплатно

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Окунуться в атмосферу Нового года екатеринбуржцы могут в магазине-музее «Раритет» на Уралмаше. Там открылась уникальная выставка винтажных елочных украшений, где история праздника оживает в хрупких стеклянных фигурках и картонных гирляндах.

Экспозиция проведет гостей через три эпохи: из дореволюционного прошлого — в советское детство и к современности. Посетители увидят, как менялись традиции и вкусы, рассматривая редкие экземпляры. Особый шарм выставке придает то, что некоторые понравившиеся раритеты можно приобрести, но жемчужины коллекции не продают.

Фото: Размик Закарян © URA.RU

