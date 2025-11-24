В Екатеринбурге автовладелец получил сотни штрафов из-за двойника
В Екатеринбурге двойник на BMW разъезжал по городу с чужими номерами
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Екатеринбурге неизвестный водитель использовал чужие госномера владельца автомобиля Chevrolet Tahoe. Об этом сообщает РЕН ТВ.
«Штрафы сыплются пачками, и каждый раз на фото — один и тот же „бумер“», — приводит слова автовладельца РЕН ТВ. Мужчина жалуется, что двойник разъезжает на BMW G30 по городу с поддельными номерами, а все штрафы, связанные с превышением скорости и другими нарушениями, приходят настоящему владельцу.
В сообщении подчеркивается, что пострадавший обращался в различные службы, но не получил решения проблемы. Чиновники, по его словам, лишь разводят руками и советуют ждать новых постановлений. Ситуация вызвала широкий резонанс в соцсетях, где пользователи обсуждают наглого двойника и масштаб проблемы с фейковыми номерами.
