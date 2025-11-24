В Екатеринбурге автовладелец получил сотни штрафов из-за двойника

В Екатеринбурге двойник на BMW разъезжал по городу с чужими номерами Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге неизвестный водитель использовал чужие госномера владельца автомобиля Chevrolet Tahoe. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Штрафы сыплются пачками, и каждый раз на фото — один и тот же „бумер“», — приводит слова автовладельца РЕН ТВ. Мужчина жалуется, что двойник разъезжает на BMW G30 по городу с поддельными номерами, а все штрафы, связанные с превышением скорости и другими нарушениями, приходят настоящему владельцу.