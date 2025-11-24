С пилота рухнувшего под Первоуральском вертолета взыскали 460 тысяч

ЧП произошло прошлым летом в районе Билимбая (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

С бизнесмена-пилота Игоря Чистовского, чей арендованный вертолет рухнул летом 2024 года в лесу под Первоуральском, взыскали свыше 460 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Гражданское дело рассмотрели в городском суде Первоуральска. Свердловский транспортный прокурор направил туда иск о возмещении расходов на лечение, которое покрывалось за счет средств ТФОМС Свердловской области.

«С Чистовского в пользу Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области взыскана сумма ущерба в размере 462 246 рублей 92 копейки. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами», — сообщили в инстанции.

