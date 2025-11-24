Логотип РИА URA.RU
С пилота рухнувшего под Первоуральском вертолета взыскали 460 тысяч

24 ноября 2025 в 18:05
ЧП произошло прошлым летом в районе Билимбая (архивное фото)

Фото: Илья Московец © URA.RU

С бизнесмена-пилота Игоря Чистовского, чей арендованный вертолет рухнул летом 2024 года в лесу под Первоуральском, взыскали свыше 460 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Гражданское дело рассмотрели в городском суде Первоуральска. Свердловский транспортный прокурор направил туда иск о возмещении расходов на лечение, которое покрывалось за счет средств ТФОМС Свердловской области.

«С Чистовского в пользу Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области взыскана сумма ущерба в размере 462 246 рублей 92 копейки. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами», — сообщили в инстанции.

Вертолет потерпел крушение 12 июня 2024 года. За штурвалом находился бизнесмен Чистовский, с ним была дизайнер Дворникова. После аварии оба находились в тяжелом состоянии. Женщине провели три операции, она до сих пор восстанавливается. Спустя год разбитый вертолет выставили на продажу. Уголовное дело в отношении Чистовского было прекращено за примирением сторон. Подробнее о происшествии, — в сюжете URA.RU.

