С пилота рухнувшего под Первоуральском вертолета взыскали 460 тысяч
ЧП произошло прошлым летом в районе Билимбая (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
С бизнесмена-пилота Игоря Чистовского, чей арендованный вертолет рухнул летом 2024 года в лесу под Первоуральском, взыскали свыше 460 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Гражданское дело рассмотрели в городском суде Первоуральска. Свердловский транспортный прокурор направил туда иск о возмещении расходов на лечение, которое покрывалось за счет средств ТФОМС Свердловской области.
«С Чистовского в пользу Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области взыскана сумма ущерба в размере 462 246 рублей 92 копейки. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами», — сообщили в инстанции.
Вертолет потерпел крушение 12 июня 2024 года. За штурвалом находился бизнесмен Чистовский, с ним была дизайнер Дворникова. После аварии оба находились в тяжелом состоянии. Женщине провели три операции, она до сих пор восстанавливается. Спустя год разбитый вертолет выставили на продажу. Уголовное дело в отношении Чистовского было прекращено за примирением сторон. Подробнее о происшествии, — в сюжете URA.RU.
