В свердловской школе, где учитель оправдывал теракт в Крыму, зреет новый скандал

В Екатеринбурге разгорается скандал вокруг общеобразовательной школы №84. Одна из матерей направила жалобу на имя президента РФ Владимира Путина. В своем обращении женщина просит главу государства вмешаться и навести порядок в учебном заведении. По ее мнению, с приходом нового директора в учреждении разрушается образовательная среда: массово увольняются опытные педагоги, закрываются бесплатные кружки. Подробнее — в материале URA.RU.

Увольнение педагогов и закрытие кружков

По мнению заявительницы, с приходом нового директора в школе массово увольняются опытные педагоги, закрываются бесплатные кружки, а кадровая нестабильность угрожает учебному процессу. Наиболее остро проблема якобы проявляется на уровне начального общего образования.

Женщина приводит в пример ситуацию с классом, в котором учится ее младший сын. «Ребенок поступил в первый класс в 2022 году. После завершения учебного года его первый классный руководитель уволился. По моим данным, причиной увольнения стало давление со стороны администрации школы в лице директора», — уверена она.

По ее словам, в течение первого месяца учебы во втором классе ученики не имели постоянного учителя, учебный процесс обеспечивался временными заменами. «Это дестабилизирует учебный процесс и негативно сказывается на качестве образования и психологическом климате», — жалуется она.

По словам екатеринбурженки, в школе полностью сворачиваются бесплатные кружки и секции, которые ранее были доступны ученикам. «Мой старший сын на протяжении двух лет бесплатно занимался в школьной секции по настольному теннису, пользовавшейся высокой популярностью среди учащихся. С приходом новой администрации политика в сфере дополнительного образования была изменена, и бесплатные кружки, включая секцию тенниса, были упразднены», — сказала она.

Резонансный эпизод — учитель-электрик

Наиболее резонансным эпизодом, приведенным в жалобе президенту России, стало назначение на должность классного руководителя первого класса в 2022 году человека без профильного педагогического образования. Согласно тексту обращения, основная специальность данного сотрудника — электрик. «В течение четырех месяцев этот преподаватель осуществлял обучение первоклассников чтению и письму, а также параллельно вел уроки физики у старшеклассников. Как такое возможно?» — возмущается женщина.

По вопросу учителя-электрика департамент подтверждает факт его трудоустройства. Ведомством уточняется, что на момент приема на работу в 2022 году он уже являлся студентом педагогического вуза.

В октябре 2022 года он получил диплом о профпереподготовке по специальности «Учитель начальных классов». Также перечисляются курсы повышения квалификации, которые он прошел за время работы в школе. Однако, по мнению мамы, подобного рода специалист не может заниматься обучением детей.

По вопросу увольнений департамент подтверждает, что с мая 2022 года по собственному желанию уволились 18 педагогов. Однако на момент проведения проверки все вакантные должности в начальной школе были закрыты, а образовательные программы выполнялись в полном объеме. При этом директору было указано на необходимость неукоснительного соблюдения трудового законодательства и усиления контроля за расстановкой кадров (документ имеется в распоряжении URA.RU).

Бытовые неудобства для учащихся ДШИ №7

Школа №84 расположена в 19-м военном городке и занимает здание совместно с Детской школой искусств №7 (ДШИ №7). «В ноябре 2023 года администрацией МБОУ СОШ №84 был введен запрет для учащихся ДШИ №7 на пользование общим гардеробом. Поскольку отдельного входа и гардеробного помещения у школы искусств не имеется, данный запрет создал значительные бытовые неудобства для детей и их родителей», — утверждает мать троих детей.

Прежний скандал в школе №84

Данный инцидент не является первым случаем, когда школа №84 оказывается в центре публичного скандала. Ранее Центральный окружной суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор 30-летнему учителю истории и обществознания этой же школы Алексею Показаньеву. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 205.2 УК РФ (оправдание терроризма). Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении с последующим запретом заниматься педагогической деятельностью на срок два года.

Основанием для уголовного преследования послужил урок, на котором Показаньев обсуждал с девятиклассниками теракт на Крымском мосту. По данным следствия, в ходе урока педагог допустил критику в адрес президента Владимира Путина, которая, по версии обвинения, перешла в оправдание террористических действий.

