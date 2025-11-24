Киеву не оставили шансов сорвать переговоры по плану Трампа

На фоне военных успехов России Дональд Трамп максимально усилил политическое давление на Киев Фото: Official White House / Shealah Craighead

Успехи российских сил на фронте и сильное политическое давление США заставят киевское руководство принять мирный план Дональда Трампа. Соглашение по урегулированию украинского вопроса с большой вероятностью будет подписано в ближайшее время, уверен заведующий сектором военно-политического анализа и исследовательских проектов Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Сергей Ознобищев. Но Москве нужны выверенные решения, которые не позволят Киеву при поддержке «партии войны» в Европе возобновить конфликт, говорит эксперт.

— В Женеве прошли переговоры между американской и украинской сторонами по мирному плану Трампа, в них также участвовали представители Европы. Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что стороны достигли большого прогресса, необходимо решить еще несколько спорных вопросов. Россия наверняка внесет свои коррективы в план. На чем будет настаивать Москва?

Стороны должны решить, кто и как будет контролировать численность войск и военной техники ВСУ, отмечает Сергей Ознобищев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Россия неоднократно заявляла о необходимости устранения исконных причин этого конфликта. Поэтому Москва примет план, когда посчитает, что он решает эти задачи. Это, в том числе демилитаризация Украины. Это сложный вопрос — надо не только определить, что сейчас осталось у ВСУ, включая зарубежные системы, но и понять, как в дальнейшем контролировать соблюдение этого пункта.

В соглашении должна быть прописана численность, как войск, так и боевой техники и оружия. В этой части Киев всегда отказывался идти на уступки. Но, учитывая то мощное давление, которое оказывает сейчас Вашингтон на украинское руководство, вопрос теперь может быть разрешен в очень короткий срок. Позиция киевского режима уже «поползла» — от былых бравурных заявлений не остается и следа. До окончания срока, который поставил Трамп, остаются считанные дни. Киев стал менять риторику, и в ней теперь будет все больше реализма. Те рычаги давления, которые использовал Трамп, вдобавок к успехам России в зоне СВО, дали эффект.

Конечно, многое будет зависеть от согласия России с предложенными пунктами. Здесь важна наша работа через дипломатические каналы. И ситуация на поле боя — военные действия продолжаются и складываются в пользу РФ.

В итоге я думаю, соглашение будет подписано в ближайшее время. Стороны сейчас к нему сильно приблизились, и переговоры идут очень активно.

Зеленский — «политическое привидение», и смена лидера Украины неизбежна, уверен Ознобищев Фото: Официальный сайт президента Украины

Другое дело, насколько прочным будет этот мир, как его будет соблюдать украинская сторона, европейские страны. Этот процесс нужно будет постоянно держать под контролем. Ту же демилитаризацию: не будет ли расти численность войск и количество единиц техники у ВСУ. Порядок контроля должен быть прописан, а это требует времени. Трамп гонит лошадей, у него нет желания ждать. Между тем на Украине любой политический деятель, претендуя на президентский или другой пост, будет ставить вопрос о «возврате» территорий. Это может быть постоянным раздражителем, и тогда мы получим постоянный вялотекущий кризис в отношениях Москвы и Киева.

— Владимир Путин в пятницу на совещании с постоянными членами Совбеза отметил, что Украина и Европа тормозят переговорный процесс, потому что до сих пор находятся в иллюзиях, мечтая нанести России поражение на поле боя. Откуда берутся такие иллюзии, ведь ситуация на фронте явно в пользу РФ?

— Нужно же им как-то ободрять самих себя и тех, кто обеспечивает финансирование Украины, снабжение ее военной техникой. Такие высказывания еще долго будут звучать, даже после подписания соглашения. Правда, европейским избирателям уже надоедает все это терпеть, и все больше политиков меняют отношение к этому вопросу. Кроме Венгрии, Словакии и Чехии, уже Бельгия меняет риторику и выступает против предоставления кредита Украине за счет замороженных российских активов. И таких отказов будет все больше. Многим не хочется рисковать своим политическим будущим ради этого проекта, который явно проигрышен для европейской элиты, участвующей в военной поддержке Киева.

За боевые действия выступают те, кто сделал на это большие ставки. И кому придется уходить, когда вся эта конструкция разрушится. Они этого очень не хотят и до последнего оттягивают.

Любой шаг к миру и воссозданию структуры безопасности в Европе работает против «партии войны». Никто из этих людей не хочет превратиться из высоких политиков в забытых всеми пенсионеров, к которым будут иногда приходить за интервью. На преодоление их сопротивления потребуется время и дополнительные усилия.

— Какие вопросы могут стать самыми сложными при согласовании?

Европейские страны теряют даже коллективный политический вес, считает эксперт Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

— Для киевского режима все вопросы сложные. Для сторонников войны и иллюзий о возможном стратегическом поражении России план сплошь состоит из невыполнимых обязательств. Но если поменять ракурс политического зрения, то над этими вопросами можно работать и договариваться. В любом случае переход из военного процесса в мирный требует серьезных и длительных политических усилий. Даже само прекращение боевых действий. Казалось бы, дали команду и прекратили. Но для этого нужно создать определенные условия, гарантии, обеспечить эффективное наблюдение.

— The Telegraph пишет, что ЕС представил собственный план в качестве встречного. В нем ряд пунктов, принципиально не устраивающих Россию. Для чего нужен этот альтернативный сценарий, учитывая, что Европу и так привлекли к обсуждению плана Трампа?

Президент России Владимир Путин объяснил нежелание Украины и ЕС принимать план Трампа иллюзиями о возможности нанести России поражение Фото: Роман Наумов © URA.RU

— Каким бы ни был план ЕС, его вряд ли кто-то будет всерьез рассматривать — не только в России, но и в США. Потому что европейские лидеры потеряли свой политический вес не просто по отдельности, но даже и коллективный. И это исторический прецедент. Европейские политики большой командой приезжают в Белый дом, чтобы создать хоть какой-то политический вес на переговорах с Трампом, и то у них не очень получилось. Такого раньше никогда не было.

К обсуждению плана Трампа Европу привлекли, потому что она все-таки находится ближе к зоне конфликта. А дальше с каждым европейским лидером, скорее всего, будет отдельная работа. Они видят, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан съездил в Вашингтон и получил определенные преференции, не растеряв при этом принципиальную позицию. И другие, включая активных сторонников Украины, будут поодиночке связываться с Белым домом и что-то для себя выпрашивать в обмен на какие-то уступки со своей стороны в украинском вопросе. В результате мнение коллективной Европы в какой-то степени будет учтено в соглашении, но стороной его она не будет. Возможно, европейские политики поучаствуют в последующих договоренностях, например, по гарантиям.

— Сообщалось, что один из пунктов мирного плана Трампа предусматривает выборы на Украине в течение 100 дней. Пока ничего неизвестно о том, возражал ли Киев против этого пункта. По-вашему, Украина может на это пойти?

— Всем уже понятно, что Владимир Зеленский — политическое привидение. С ним разговаривают, потому что больше не с кем. Для серьезных легитимных действий понадобится новый лидер.

И ясно, что должны будут пройти выборы, и Зеленский на них проиграет. Поэтому скоро его сменит кто-то другой, хорошо бы с более реалистичным взглядом на происходящее.

— Если все-таки переговоры опять зайдут в тупик, и придется дальше решать задачи СВО «на земле», как будут дальше развиваться события на фронте? Надолго ли еще хватит ВСУ?