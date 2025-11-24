Свердловчане смогут в магазине подтверждать возраст через мессенджер

QR-код можно будет показать продавцу или на кассе самообслуживания Фото: Размик Закарян © URA.RU

Свердловчане смогут подтверждать свой возраст для покупок в магазине с помощью ID, встроенного в мессенджер Max. Об этом сообщили в департаменте информационной политики.

«Такое цифровое решение позволяет бизнесу соблюдать федеральные требования, упрощает работу сотрудникам магазинов и покупателям», — рассказала министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Анна Кузнецова. В области сервис Max-ID подключен более чем в 260 магазинах у дома и 31 гипермаркете сети «Магнит» в Екатеринбурге, а также в 36 магазинах «Пятерочка» по всему региону.

Чтобы использовать функцию подтверждения возраста через Max, пользователям необходимо обновить приложение и «Госуслуги» до последних версий и создать цифровой ID. Цифровой ID — аналог бумажных документов, он позволяет подтверждать не только возраст, но и статус студента или многодетного родителя.

Продолжение после рекламы